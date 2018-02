Diputados de la oposición proponen una consulta popular sobre el aborto

El bloque de diputados nacionales Unidad Justicialista, referenciado en el gobierno de la provincia de San Luis, presentó este martes un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo convoque a una consulta popular no vinculante sobre interrupción voluntaria del embarazo y despenalización del aborto.



El proyecto propone la convocatoria a una consulta popular con el siguiente interrogante: "¿Está usted de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo y la despenalización del aborto?"



Además, la iniciativa establece que "los diversos sectores de la sociedad que estén a favor o en contra de esta temática, estarán facultados para realizar campañas de propaganda exponiendo su posición con relación al asunto de la consulta, a través de espacio gratuitos en los medios de comunicación masiva".



La presidenta del bloque, Ivana Bianchi, en una conferencia de prensa que ofreció junto a sus pares Andrés Vallone y Victoria Rosso, señaló que "el debate no sólo debe darse en la provincia en la Ciudad de Buenos Aires. Hay que escuchar a todos", argumentó.



"No tenemos una postura tomada. Primero queremos tener un barómetro de lo que quiere la sociedad", dijo la exesposa del fallecido futbolista Juan Gilberto Funes.



Sin embargo, aclaró que su postura personal, que se extiende al resto del bloque, "es pro vida, no desde una posición religiosa, sino biológica, porque está demostrado que hay vida desde la concepción".