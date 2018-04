Afirman que Argentina es el país más costoso de la región para adquirir indumentaria

El comercio electrónico crece aceleradamente en toda la región y el sector indumentaria es uno de sus motores principales. En Argentina casi el 30% de los compradores en línea adquirieron indumentaria en los últimos 6 meses a pesar de que es el país más costoso de la región en el rubro "Moda", según se desprende de un estudio de la consultora Linio.



Linio confeccionó el Índice de Precios de Moda 2018 en el comercio electrónico comparando más de 30 productos en la categoría "Moda" que incluyen ropa, calzado y accesorios y el mismo arrojó que "con lo que gasta una argentina en comprar un guardarropa básico, una colombiana puede comprar dos fácilmente".



El presupuesto total para comprar un clóset básico en la región es de poco más de u$s 120 con un precio promedio por prenda de casi u$s 40, señaló el estudio. En ese marco, agregó que "el país más costoso para adquirir el guardarropa es Argentina, mientras que el más económico es Colombia. De los 31 productos analizados, 15 tienen un precio mayor en Argentina que en los otros países. Para comprar todo el guardarropa básico una argentina gastaría u$s 1789,88 en total, con un precio promedio por prenda de u$s 58,84.



Detrás de Argentina figura Chile, con un precio total de guardarropa de u$s 1356,23; seguido por México (u$s 1265,54); Ecuador (u$s 1248,23); Panamá (u$s 1026,15); Perú (u$s 977.04) y Colombia (u$s 888,36).



El informe realizó un listado con los cinco productos más económicos y destacó los países más baratos y más caros para adquirirlos.



El precio más bajo fue el de la "Musculosa" a u$s 11,32 que se puede adquirir en Colombia a u$s 8,02 mientras que en Ecuador se consigue a partir de u$s 16,33. Lo sigue el de la "Remera de color", que en Panamá se vende a u$s 10,95 y en Argentina a u$s 20,59; luego figura el del "Cinturón" que se vende en México al precio más bajo de la región, u$s 11,52 y en Ecuador al más alto, u$s 28,99. Por último, está la "Pashmina", que se comercializa a u$s 9,09 en Colombia mientras que en Argentina se vende a $ 35,15.



Asimismo, entre los productos más costosos aparece el "Abrigo" con un precio promedio regional de u$s 88; la "Campera de cuero" a u$s 70,07; "Sobretodo" a u$s 68,57; "Botines" a u$s 66,59 y "Reloj" a u$s 66,47.