La salida de dólares por ahorro y turismo casi igualó al ingreso por exportaciones y deuda: qué se espera hacia adelante Por Santiago Reina + Seguir en









Los datos del balance cambiario de febrero mostraron cierta paridad entre la oferta y la demanda de dólares al comparar sus principales componentes. Para los próximos meses el panorama es incierto pero prima el optimismo.

El mercado discute perspectivas para la demanda y oferta de dólares de los próximos meses.

En febrero, la salida de dólares por parte de "personas humanas", en concepto de ahorro y gastos de turismo, casi que igualó al ingreso de divisas por parte de las empresas por exportaciones y colocaciones de deuda. Hacia adelante se prevén distintos escenarios.

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En base a los datos del balance cambiario del Banco Central (BCRA), la consultora LCG plasmó en un informe que "las personas humanas tuvieron una compra neta de billetes y divisas por u$s2.478 millones" y que, "si a esto se le agregan los flujos de otros componentes (incluyendo el saldo de servicios y turismo), el rojo fue de u$s2.552 millones". "Casi compensa la entrada del agro (u$s1.408 millones), fundamentalmente por las ventas al exterior, y del resto de los sectores reales productivos (u$s1.579 millones), traccionadas en este caso por operaciones de endeudamiento", detalló la entidad.

Oferta vs. demanda de dólares: qué relación espera el mercado en los próximos meses Por el lado de la oferta de dólares, LCG pronosticó a corto plazo que el “puente” será nuevamente la cosecha gruesa. Por el contrario, avizora "cada vez menos emisiones de Obligaciones Negociables (ONs) en un contexto de reversión de los capitales globales a deuda soberana de países desarrollados, por motivo de la guerra en Medio Oriente y suba de tasas de los bonos de EEUU".

"En la segunda mitad del año, el agro pierde impulso y no creemos que haya viento de cola en la liquidez mundial. Así, es posible que el flujo de dólares esté más tensionado", alertó.

Por su parte, el economista Jorge Neyro estimó en diálogo con Ámbito que "es muy probable que los ingresos por la cosecha gruesa mas las exportaciones de petróleo en un contexto de altos precios superen con relativa comodidad la salida por ahorro servicios e importaciones". Respecto de las ONs, coincidió en que la guerra "podría poner un freno a los flujos financieros", pero sostuvo que "por ahora eso no parece ser relevante".

Desde el lado de la demanda, es esperable una merma del egreso de dólares por turismo dada la finalización de la temporada. Sin embargo, la creciente apreciación cambiaria enciende algunas señales de alarma de cara al invierno. En este contexto, es una incógnita cómo evolucionará la dolarización de carteras por parte de los ahorristas. Las estrategias de carry trade parecen haber llegado a su fin y las últimas caídas en las tasas de interés de corto plazo restaron atractivo a las inversiones en pesos. Como respuesta, el Gobierno salió a promocionar esta semana un nuevo plazo fijo UVA del Banco Nación, que ofrece un rendimiento anual del 4,5% por sobre la inflación del período. image El detalle del balance cambiario del BCRA en febrero La compra de dólar ahorro por parte de personas, durante febrero, fue inferior a la de la mayoría de los últimos meses. Sin embargo, superó al promedio mensual registrado en el anterior período sin cepo (diciembre de 2015-octubre de 2019), que fue de u$s1.387 millones mensuales. El balance cambiario del BCRA arrojó un déficit de cuenta corriente por quinto mes consecutivo en febrero (-u$s115 millones), aunque el resultado fue el más acotado de los cinco y representó una reducción del 87,5% respecto de enero. Esta mejora relativa fue explicada principalmente por un menor pago de intereses de deuda, mientras que, en menor medida, incidió un menor egreso por la balanza de servicios. image Como contracara, la cuenta capital encadenó su quinto superávit al hilo, pero también fue el más chico de este período (+u$s210 millones), con una baja mensual del- 93,4%. Los saldos en materia de deuda casi que se compensaron (los menores pagos de capital por los vencimientos de los bonos soberanos de enero fueron contrarrestados por un menor ingreso de préstamos financieros y de organismos internacionales), por lo cual la diferencia puede explicarse por la reversión en el saldo de la Formación de Activos Externos (FAE) del sector financiero y por el ítem denominado "otros", de acuerdo al informe de LCG.

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