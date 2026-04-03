Malvinas: Cancillería respaldó a Bolivia tras un cruce con el embajador británico y volvió a reclamar negociaciones + Seguir en









El conflicto surgió a raíz de una conmemoración organizada en la Embajada argentina en Bolivia en el marco del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas

El gobierno argentino respaldó la postura de Bolivia en el cruce con el embajador del Reino Unido

El Gobierno emitió un comunicado a través de Cancillería argentina en el que respaldó la postura de Bolivia a raíz del conflicto con el embajador del Reino Unido, ratificó el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, al tiempo que volvió a insistir en la necesidad de reanudar negociaciones bilaterales con Londres.

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Según detalló el texto, desde Casa Rosada se “agradece y respalda la respuesta brindada por la Cancillería boliviana frente a las expresiones desafortunadas realizadas por el Embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”. En detalle, el conflicto comenzó cuando el vicecanciller boliviano participó de un acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, organizado por la Embajada argentina en Bolivia.

Malvinas: el respaldo entre Argentina y Bolivia El documento también destacó el respaldo sostenido del Estado boliviano a la posición nacional sobre el Atlántico Sur. En ese marco, sostuvo que Bolivia mantiene un “histórico y valioso respaldo” a “los legítimos derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, tanto en el plano bilateral como en foros multilaterales y regionales.

image El comunicado completo de Cancillería Cancillería El comunicado retomó además uno de los ejes centrales de la diplomacia argentina en torno a la disputa: la caracterización de Malvinas como un caso de colonialismo pendiente de resolución. En esa línea, desde el Gobierno afirmaron que “la Cuestión de las Islas Malvinas constituye una situación especial y particular de colonialismo que debe ser resuelta mediante la negociación entre la Argentina y el Reino Unido”, en línea con la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Cancillería volvió además sobre su rechazo al argumento británico de la libre determinación de los pueblos, una posición que Londres suele invocar para sostener la situación actual del archipiélago. Desde el Gobierno argentino señalaron que ese principio “no resulta aplicable a la Cuestión Malvinas” y remarcaron que, a su entender, “no existe allí un pueblo colonizado con derecho a decidir su estatus internacional”.

En ese punto, el texto reafirmó la postura histórica de la Argentina sobre la población de las islas y cuestionó la validez del referéndum realizado en 2013. Según indicó, se trata de “una población establecida por la potencia ocupante, luego de la expulsión de la población y autoridades argentinas en 1833”, por lo que el referéndum “carece de validez y no alteró en modo alguno la situación existente”. Así, el organismo conducido por Pablo Quirno también buscó subrayar la dimensión regional del reclamo argentino. En esa línea, afirmó que la causa Malvinas “no es sólo una causa argentina, sino que constituye una causa regional”, y enumeró el respaldo recibido en ámbitos como la OEA, el Mercosur, la CELAC, la Cumbre Iberoamericana, el G7 y China, la ZPCAS, el SICA y el Consenso de Brasilia. Por último, el Gobierno reiteró su disposición a retomar el diálogo diplomático con el Reino Unido. “La Argentina manifiesta una vez más su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica a esta disputa de soberanía”, concluyó el comunicado oficial.