Agostina Páez se desligó del video de su padre imitando gestos de un mono: "Qué horror" + Seguir en









A menos de 24hs de llegar a Santiago del Estero, Páez tuvo que realizar un descargo en redes sociales donde repudió el accionar del hombre.

La familia Páez y un nuevo video que genera indignación.

A menos de 24 horas de que Agostina Páez volviera a Santiago del Estero, un nuevo hecho repudiable sacudió su entorno. Su padre, el empresario Mariano Páez, quedó en el centro de la polémica tras la difusión de un video en el que realiza gestos similares a los de un mono y lanza duras críticas contra el Estado.

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Las imágenes, publicadas por el medio local Info del Estero, corresponden a una salida nocturna en un bar bailable del centro de la capital provincial. Páez aparece junto a su pareja —quien meses atrás lo denunció por violencia de género— gritando e imitando movimientos que remiten directamente al episodio por el que su hija fue detenida en Brasil y acusada de injuria racial.

PADRE AGOSTINA PÁEZ La reacción de Agostina Páez al video viral de su padre Tras la difusión de su padre de Agostina Páez realizó un descargo en redes sociales donde repudió el accionar del hombre. "Siento la necesidad de aclarar algunas cosas. No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo", escribió en Instagram.

Con respecto a su padre, Mariano Páez, aclaró: “Él estuvo presente y me acompañó en el momento difícil que pasé, pero no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos. Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente”.

“Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones.Hoy estoy enfocada en reconstruirme, después de los meses difíciles que me tocó atravesar. Hay situaciones que no tienen que ver conmigo, y es muy triste”.

Y concluyó: “Gracias a quienes me acompañan y entienden. No se termina más esta pesadilla. Qué horror”. image El descargo del padre de Agostina Páez: “El video está hecho con IA” Tras viralizarse el video Páez padre dijo que el video en el que se lo ve haciendo gestos provocativos “está hecho con inteligencia artificial” y denunció haber sido amenazado. “Me pidieron $5 millones”, aseguró según informa el portal TN. Según sostuvo el empresario santiagueño, el material que circuló en las últimas horas no sería auténtico y formaría parte de una maniobra para perjudicarlo públicamente en medio de la exposición mediática que atraviesa su familia. En ese sentido, aseguró que ya analiza realizar una presentación judicial para que se investigue el origen del video y a sus posibles responsables. De acuerdo a su relato, desconocidos se comunicaron con él para exigirle dinero a cambio de no continuar difundiendo el contenido. “Me pidieron plata para frenar todo esto”, insistió, al tiempo que remarcó que teme por su seguridad y la de su entorno.

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