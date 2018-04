En menos de dos meses, el BCRA sacrificó más de u$s 6.700 millones de reservas

Durante la última semana el Banco Central intervino activamente y con grandes volúmenes para contener el precio del dólar. Este viernes sumado a la suba de tasas para contener una divisa que tocó su máximo histórico de $ 21,20, la autoridad monetaria se desprendió de otros u$s 1.382 millones de las reservas. En la semana vendió u$s 4.343,7 millones.



La moneda terminó el mes con una suba de 44 centavos. Sucedió pese a que la autoridad monetaria sacrificó u$s 4.731,2 millones en ese período. Desde marzo vendió u$s 6.776,1 millones.



Este miércoles fue la jornada con intervención récord tras desprenderse de unos u$s 1.472 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), para enfriar la corrida, que se sumaron a los más de u$s 636 millones desembolsados el lunes y martes con el fin de contrarrestar una firme demanda y suplir la oferta limitada del sector agroexportador.