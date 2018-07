"El Presidente se equivoca cuando nos llama a colaborar con un plan de ajuste"

El ex secretario de comercio nacional, Pablo Challú, realizó declaraciones periodísticas, donde afirmó: "La política del presidente Mauricio Macri debe cambiar con urgencia porque, si eso no sucede, la caída de la actividad económica se profundizará hasta niveles insoportables para la sociedad".



En ese sentido sostuvo que: "Un ejemplo lo representan los ajustes en los valores de los combustibles. Liberar los precios, como se hizo y luego se frenó, con un barril de referencia que rozó los 80 U$S y con una devaluación producida en las últimas semanas, generará una recesión mayor que golpeará a la industria y, en muchos casos, a las economías regionales, por el precio del gasoil. A esto, súmele las dificultades que enfrentan los dueños de las estaciones de servicio por su escaso margen de ganancia".



En declaraciones a radio Continental y FM Latina 101.1, el economista pidió al gobierno nacional que "corrija el rumbo. Se está a tiempo para comprender que la promoción del trabajo, del salario y de la producción nacional son las verdaderas herramientas para que el sector público alcance un verdadero equilibrio presupuestario. Es la única manera para que la Argentina salga adelante".