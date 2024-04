El insólito detrás de escena de Javier Milei: energizante mango loco, dos vetados y Mirtha Legrand ofendida

Javier Milei elevó una lista negra con los dirigentes que no podían estar presentes anoche en su discurso. Crece la desconfianza de cara la Pacto de Mayo.

No cenó y se limitó a pedir bebidas energizantes Monster Mango loco antes de su discurso en el Golden Center. Javier Milei profundizó anoche el desconcierto del ecosistema político y del círculo rojo. Vetó de manera explícita la presencia de Ricardo López Murphy y Roberto Cachanovsky en el encuentro pero además, según confirmaron desde el PRO, pidió que no haya dos Macri en el salón, con la presencia de Mauricio le alcanzaba.

El Presidente ofendió a presentes y ausentes. Carlos Melconian se levantó de su silla y se fue del salón. Mirtha Legrand se molestó con Milei porque no se acercó a saludarla , al igual que Mauricio Macri. "Yo hice mucho para que ellos llegaran a la presidencia", se quejó la diva de los almuerzos ante un colaborador cercano.

Milei rechazó la invitación a sentarse en la mesa principal del evento de la Fundación Libertad y se retiró luego de su discurso. Llevó a su propio presentador, controló todo el protocolo a través de Karina Milei y ordenó que no se sirviera la comida hasta que no terminara de hablar. Una noche donde volvió a exhibir su obsesión por el orden y el silencio mientras ofrece un discurso público.

Javier Milei juega al límite. El Presidente se burló ante ex presidentes, gobernadores, empresarios y el círculo rojo de los principales dirigentes del país y subestimó incluso las negociaciones que lleva adelante su propio Ministro del Interior, Guillermo Francos, para tener aprobada la ley bases y el paquete fiscal antes del presunto Pacto de Mayo.

En la cena de la Fundación Libertad, el Presidente se mostró sin filtros, histriónico y desafiante incluso ante sus socios políticos. Pero también tuvo tiempo para el ceremonial y pidió que ninguna silla de los comensales le diera la espalda. Ensayó una caracterización humillante de Carlos Melconian, quien había sido elegido por Patricia Bullrich como su Ministro de Economía durante la campaña presidencial. Sin nombrarlo impostó su voz y aseguró que "se equivocó feo". "Que quieren que les diga si había uno que decía 'no podés dolarizar si no hay fideos, no hay tuco... Es más fácil tirar volquetes de estiércol antes que reconocer el error", aseveró Milei con voz socarrona sobre Melconian.

En ese momento entre los comensales se produjo un importante murmullo, al punto que eso desconcentró al Presidente, que les hizo un llamado de atención. "Si los que están murmurando se comieron el verso, lo siento. I'm So Sorry, la vida es así", completó. Melconian se levantó de su silla y se fue del Golden Center.

Desafíos antes del Pacto de Mayo

Distanciado de Mauricio Macri por la interferencia de Karina Milei, el Presidente no sólo castigó a figuras del PRO y Juntos por el Cambio sino que también apuntó contra el peronismo en la previa al Pacto de Mayo. "¿Lo escucharon lo del títere? hicimos un ajuste de 7 puntos del PBI y el caradura dice que fue insignificante", resaltó Milei en referencia tácita a Alberto Fernández.

Al cerrar la cena de la Fundación Libertad, el jefe de Estado también lanzó sus dardos contra Kicillof, a quien nombró como "el soviético" e imitó su voz. "Ni siquiera saben el cálculo de cómo era la inflación que es exponencial", dijo sobre el aumento de precios que había proyectado apenas asumió su Gobierno. El Presidente dijo que está orgulloso de su equipo de gobierno y consideró que cada uno es "Messi" en su área, a la vez que consideró que la "economía va a subir como pedo de buzo". "Toto (Luis Caputo) es Messi, Patricia (Bullrich) es Messi, Diana (Mondino) es Messi, Guillermo (Francos) es Messi, todos ellos son un Messi en su puesto. Estoy muy feliz con el excelente equipo que tengo", subrayó.

Ley bases, en proceso

Javier Milei le restó importancia a la sanción de la Ley de Bases que impulsa La Libertad Avanza y sostuvo que va a lograr su objetivos "a pesar de la política". Al destacar el déficit cero que anunció esta semana en cadena nacional, señaló que el "pobre" del ministro del Interior, Guillermo Francos, estaba preocupado por la sanción del proyecto en el Congreso y él le dijo que no lo hiciera porque iban a llegar igual a sus objetivos. El tratamiento de la norma está en danza en la Cámara de Diputados donde el oficialismo buscará aprobarla la próxima semana en una mega sesión prevista para 29 y 30 de abril.

"Más que aplausos deberíamos estar regocijándonos porque por primera vez le estamos dando duro y parejo al gasto público. Estamos cumpliendo el sueño de (uno sus ídolos el economista Murray) Rothbard", resaltó Milei ante los aplausos de los presentes. Y enfatizó: "Es increíble, una caída real del 35 por ciento del gasto público... vamos muchachos, eso es sacar al estado del medio, la verdadera presión fiscal es el estado. Si le pegamos semejante recorte (al gasto) vamos que le estoy devolviendo libertad a lo loco". En la primera fila lo escucharon el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y los ex mandatarios Mauricio Macri y el español José María Aznar, entre otros dirigentes liberales del país y la región.