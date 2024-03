CampoLimpio invertirá $3.600 millones para habilitar nuevos centros de acopio de envases vacíos

Con esta inversión, el plan alcanzará a más de 35 centros de almacenamiento para incrementar la cantidad de puntos de recepción de envases. Además, se asignarán más de $1.000 millones a campañas de recepción de envases y concientización que buscan profundizar un cambio de hábito entre los productores que aún no se adhirieron al sistema e incrementar los kilos de plástico recuperados para que ya no estén en el campo argentino y no impacten negativamente en el ambiente y la salud de las personas.