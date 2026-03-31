Dólar: la cosecha gruesa traerá más oferta en abril, pero el mercado ve poco margen para otra baja mensual

Se espera que el campo aporte u$s35.000 millones este año, y que un tercio de ese monto se concentre en el próximo trimestre.

El cierre de marzo implicó el tercer retroceso mensual consecutivo del dólar oficial , que se consolidó por debajo de la franja de los $1.400 en la antesala de un trimestre donde la cosecha gruesa incrementará la oferta de divisas. No obstante, con un tipo de cambio real multilateral (TCRM) en mínimos desde la primera mitad del año pasado, los expertos estiman que existe poco margen para acentuar la caída.

En concreto, las proyecciones prevén un aporte del campo por u$s35.000 millones a lo largo del año, de los cuales un tercio se concentraría entre el período de abril y junio. Sin embargo, el impacto real dependerá de cuánta oferta pueda quedar de manera efectiva en el mercado.

El director financiero de VetaCap, Lucas Calderoni , aseguró a Ámbito que con el correr del mes podemos esperar un dólar "controlado", pero que a este nivel de TCRM, y de existir más oferta, " el Banco Central (BCRA) se limitará a evitar movimientos bruscos del dólar" .

Por el contrario, el especialista cree que la entidad monetaria " aprovechará cualquier exceso de oferta para comprar divisas y fortalecer reservas" , a partir de un riesgo país que se ubica cerca de los 620 puntos básicos y con tasas internacionales al alza.

En cuanto al agro, el economista Federico Glustein dijo a este medio que la oferta potencial de divisas entra en su mejor momento, luego de un mes de marzo con un nivel de compras internas de granos superior en más de un 40% a la del año anterior. A su vez, destacó el "gran momento exportador", un 21% más alto que en 2025.

El contexto externo suma incertidumbre a la divisa estadounidense

De acuerdo a Glustein, más allá de la eventual mayor oferta de dólares en abril con respecto al bimestre febrero-marzo, el billete verde tendrá "un techo de incertidumbre bastante más alto que el habitual por el shock externo", debido a la guerra en Medio Oriente.

"Hacia el cierre de abril aparecen compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", resaltó en referencia a una pequeña evaluación de los DEG el próximo 30 de abril. A su vez, el 1° de mayo se deberá afrontar un paquete bastante más importante de cargos y sobretasas, por aproximadamente u$s830 millones. "El gobierno recibe ayuda de la cosecha, pero entra mirando de reojo pagos externos muy cerca del cambio de mes", puntualizó.

En diálogo con Ámbito, el Head of Research & Strategy de Parakeet Capital, Matías de Luca, señaló que la situación estacional del agro abre una ventana de mayor oferta relativa de dólares, con abril y mayo como los meses más fuertes en cuanto a exportaciones de granos.

Asimismo, entiende que una desescalada del conflicto en Medio Oriente "contribuye a que vuelva el apetito por el riesgo" en los mercados, dando pie para que se "relajen" las tasas globales, así como a un viento de cola para los emergentes. "Eso es un impulso para las monedas de la región, por lo que vemos un dólar estable para los próximos meses", expresó.