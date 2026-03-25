La Joya Agro: qué pasó con la "desaparición" de 190 vacas y por qué el caso dio un giro inesperado

Lo que empezó como una denuncia viral por parte de un influencer del agro derivó en un conflicto comercial con papeles en regla, versiones cruzadas y una investigación en curso.

El caso estalló el 19 de marzo con un video. Bruno Riboldi, conocido en redes como “La Joya Agro”, denunció ante millones de seguidores la desaparición de 190 vacunos en un campo del sur de Santa Fe. El tono fue urgente, emocional, casi desesperado: pidió ayuda, mostró la marca de los animales y recorrió el lugar junto a la patrulla rural. En cuestión de horas, la denuncia se viralizó y el episodio quedó instalado como un posible caso de abigeato masivo , algo poco habitual por escala y logística.

Sin embargo, lo que parecía un robo de grandes dimensiones empezó a cambiar de forma casi inmediatamente. El 20 de marzo, en un operativo rápido de la Guardia Rural “Los Pumas”, se localizaron 161 animales en un feedlot de Chabás, a unos 70 kilómetros del campo de origen. La hacienda no estaba oculta ni dispersa: estaba en un establecimiento formal, dentro del circuito productivo, con documentación respaldatoria y bajo la órbita de un productor que aseguró haberla comprado de buena fe.

Ese hallazgo fue el primer indicio de que la historia no encajaba del todo con la hipótesis inicial. Porque si bien los animales coincidían con la marca y las caravanas del denunciante, su presencia en un feedlot con papeles en regla abría otra pregunta: cómo habían llegado hasta ahí .

Con el correr de los días, la investigación judicial empezó a reconstruir una secuencia distinta a la del relato inicial. Los animales no habían desaparecido de un día para el otro, sino que habían sido trasladados y vendidos casi un mes antes , el 25 de febrero, a través de una operación que incluyó documentación oficial (los DTe), intervención de una consignataria y traslado en camiones habilitados.

Ese dato es clave porque desarma la idea de un robo tradicional. En cambio, instala la hipótesis de una operación comercial cuya legitimidad está en discusión.

En el centro de esa operatoria aparece Nicolás Coscia, hoy imputado por defraudación por abuso de confianza. Según la Fiscalía, existía un vínculo previo entre él y Riboldi, al menos un acuerdo de pastaje, y Coscia habría abusado de esa relación al vender los animales sin autorización. Bajo ese encuadre, el caso deja de ser un delito contra la propiedad cometido por terceros desconocidos y pasa a ser un conflicto entre partes que ya tenían un lazo comercial.

Pero esa es solo una de las versiones. La defensa de Coscia sostiene algo muy distinto: que ambos mantenían una relación de negocios desde hace años y que la venta de la hacienda fue acordada previamente, incluso por pedido del propio Riboldi. Según este planteo, el influencer necesitaba liquidez y habría dado la orden de vender los animales antes de que completaran su ciclo productivo.

Ahí está el núcleo del conflicto. Para uno, hubo una maniobra inconsulta; para el otro, una operación dentro de un esquema habitual de trabajo conjunto. La Justicia deberá determinar si existía una sociedad, un mandato implícito o simplemente un servicio contratado, porque de eso depende la interpretación del hecho.

Una trama con múltiples actores y responsabilidades cruzadas

El caso no se agota en esa relación. Al contrario, se complejiza con la aparición de terceros que también reclaman su lugar en la historia. El productor que compró la hacienda en Chabás sostiene que actuó con total buena fe, con precios de mercado, documentación válida y verificación previa de los animales. De hecho, fue él mismo quien dio aviso a las autoridades cuando surgieron dudas sobre el origen del rodeo.

La consignataria que intervino en la operación, por su parte, también se presenta como damnificada. Explica que la transacción se realizó dentro de los parámetros habituales del negocio ganadero, donde el intermediario no tiene capacidad de verificar más allá de la documentación oficial presentada por el vendedor. En ese esquema, no solo facilitó el acuerdo sino que además financió la operación, emitiendo cheques que aún no habrían sido cobrados.

Ese punto introduce otro elemento relevante: hasta ahora, según la propia causa, no habría un daño patrimonial consumado, ya que el dinero de la venta no se efectivizó y los animales fueron recuperados. Por eso la imputación es por abuso de confianza y no por un delito más grave.

Al mismo tiempo, persisten inconsistencias que alimentan la disputa. La diferencia entre los 190 animales denunciados y las 161 cabezas encontradas es una de ellas. Algunas versiones indican que el número real siempre fue menor; otras sostienen que aún hay un remanente sin ubicar. También genera ruido el hecho de que la denuncia pública se haya realizado semanas después de la venta, aunque Riboldi afirma que recién se enteró del movimiento el 17 de marzo al detectar un trámite irregular en el sistema del Senasa.

la joya

Influencia, relato y disputa por la agenda

Más allá de lo judicial, el caso deja una enseñanza sobre cómo se construyen hoy los relatos públicos. La primera versión, la de la desaparición de 190 vacas, se instaló desde las redes sociales con una potencia difícil de igualar. Fue rápida, directa y emocional. Pero también, como se vio después, incompleta.

Ahí es donde el trabajo periodístico empezó a marcar la diferencia. Con el correr de los días, medios especializados del agro como Bichos de Campo fueron desarmando el relato inicial y aportando datos clave: la venta previa, los vínculos entre las partes, la intervención de una consignataria, la posición del comprador y el cambio de encuadre judicial.

Ese proceso no fue lineal ni inmediato. Sin el impacto de las redes, pero con más información, empezó a mostrar lo que no se había contado. Con el correr de los días y la aparición de nuevos datos, el caso dejó de ser lo que parecía al inicio y empezó a reconstruirse de una manera más completa.

A diferencia de las redes, donde una sola voz puede ordenar el relato, el periodismo puso en circulación todas las voces involucradas: la del denunciante, la del imputado, la del comprador, la de los intermediarios y la de la propia Justicia. En ese cruce, la historia dejó de ser unidireccional y pasó a ser, como suele ocurrir en los conflictos reales, una trama de intereses, versiones y responsabilidades en disputa.

La causa sigue abierta y el desenlace es incierto. Pero lo que ya quedó claro es que, detrás del impacto inicial, había una historia más compleja que necesitó del tiempo judicial y del trabajo periodístico para empezar a ser contada en toda su dimensión.

El resultado es un caso que, en apenas una semana, pasó de ser presentado como un robo espectacular a convertirse en un conflicto comercial complejo, con responsabilidades aún en discusión.