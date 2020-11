De innovar en el negocio de las pastas a combatir el hambre

¿De qué se trataba aquella llamada? “Era un vecino que me avisaba que mi papá había tenido un infarto, y lo estaban llevando al hospital: ´apurate porque si no, no vas a llegar´, me dijo...”. Y lamentablemente no llegó. “Esa impotencia que sentí al no poder despedir a mi viejo me marcó y me hizo crecer de golpe”, revela en una charla con Ámbito Biz. Julio, actualmente titular de Pastas Orali y padrino fundador de la Asociación de Comedores y Merenderos “Soñadores unidos”, reconoce que con aquel suceso afloró una parte de su compromiso social, que se fue consolidando ante diferentes desafíos.