Sacchi: "Si no tenés una cultura inclusiva, el nuevo talento no te elige o te abandona"

“En la planta claramente está ese presente, esa revolución que estamos viviendo. En una planta totalmente digitalizada, la tecnología te permite barrer con ciertas limitaciones, y con eso podés no solo trabajar con la equidad de género sino también con otros colectivos. El año pasado, de la mano de Contrata Trans, reclutamos personal transgénero para nuestra planta. Vas barriendo ciertas limitaciones físicas y culturales”, comentó.

Y cerró: “Si no tenés una cultura inclusiva, el nuevo talento no te elige. Y si ingresa, te abandona rápidamente, porque no encuentra consistencia entre lo que decís que sos y lo que sos. Ahí hay un desafío. No hay lugar a no convertir la equidad en un valor organizacional. En que no sea una forma de ser de las organizaciones. No vas a poder retener el talento a futuro. El talento no tiene ni sexo, ni religión ni edad”.