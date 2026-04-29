Victoria Traverso: "La industria sigue despertando un interés enorme porque se entiende que tracciona el desarrollo del país"

La gerente corporativa de Atracción de Talento, Aprendizaje y Desarrollo de Pan American Energy , Victoria Traverso , se refirió a los desafíos de los Recursos Humanos (RRHH) durante un mano a mano con el periodista de Ámbito y Energy Report , Sebastián D. Penelli , en el marco del tercer panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería .

En un primer momento, Traverso explicó que PAE “es una empresa integrada de energía que opera en Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y México ”, mientras resaltó que “también estamos impulsando el desarrollo de Gas Natural Licuado Flotante ( FLNG ) con la compañía Southern Energy y con grandes desafíos en la matriz energética ”.

“Entrando en los desafíos, tenemos a Vaca Muerta como motor de desarrollo del país y de la industria y el foco que tiene este desafío de GNL de empezar a ser un player en el mercado internacional de gas , lo que nos plantea un enorme foco en empleo. Se está incrementando cada vez más la demanda de profesionales, técnicos, oficios especializados para la industria y perfiles más híbridos que tiene que ver con la tecnología aplicada a nuestras operaciones”, apuntó.

La disrupción de la tecnología y el impacto en la organización

La referente de Pan American Energy puso el foco en la tecnología y amplió: “Más allá de este contexto de crecimiento de Vaca Muerta y los proyectos de exportación de gas, puertas adentro todas las organizaciones nos estamos transformando con la tecnología, que disrumpió nuestra forma de operar”.

“Tenemos ejemplos como nuestro centro integrado de operaciones, nuestro yacimiento de Cerro Dragón, que es único por complejidad y escala. Tiene la dimensión 17 veces de la Ciudad de Buenos Aires y está operado desde una sala de control que integra tecnología, drones, inteligencia artificial y nos permite monitorear y optimizar para ser más eficientes en la gestión de nuestra operación en tiempo real”, graficó.

A su vez, Traverso contó que “nuestras operaciones downstream también están siendo disrumpidas por la tecnología. Hemos implementado gemelos digitales que nos permiten monitorear y asegurar la seguridad de nuestros procesos en tiempo real, siendo mucho más efectivos en la salud de nuestros activos e interviniendo en mantenimiento más predictivos, tomando decisiones mucho más asertivas”.

“No sólo las áreas operativas, sino que también las más corporativas nos estamos desafiando. En recursos humanos, la tecnología también disrumpe la forma en la que operamos, haciéndonos más ágiles y cercanos. Disponemos de muchos datos y nos permite tomar decisiones para no solo describir, sino predecir situaciones de rotación o quién sería el perfil más acorde para un movimiento. Por otro lado, también implementamos un bot interno para que la gente pueda hacer consultas 24/7 y no solo responde cuestiones genéricas, sino personificadas, como cuántos días de vacaciones me quedan”, profundizó.

El liderazgo y la gestión de los talentos

En tanto, advirtió que “la adopción de la tecnología es cada vez mayor” y planteó: “Hay que gestionar el cambio y es un trabajo que hacemos en la organización, impulsado por los líderes. Identificamos las habilidades transversales críticas que debemos acelerar. El 39% va a ser disrumpida antes de 2030, desde la IA, gestión de datos, alfabetización digital y aprendizaje continuo. Por eso hemos lanzado Academia de Datos y de IA para dotar a la gente de herramientas para tomar mejores decisiones”.

“Para el desafío de la gestión de habilidades, clusterizamos en tres niveles: una son las habilidades críticas que mencioné y otra es la de liderazgo, porque entendemos a los líderes como motor de alto impacto en los colaboradores. Los acompañamos desde el primer momento con onboarding, herramientas para gestionar su equipo y seguimos a lo largo de su trayectoria”, valoró.

En ese sentido, Traverso puntualizó: “Hacemos foco en liderazgo humilde, para que no tenga todas las respuestas y pueda abrir el contexto a preguntas, porque en un contexto cambiante las respuestas no son siempre las mismas. También trabajamos para que puedan leer las señales de un mundo cada vez más disruptivo y cómo se acercan a gestionar esos cambios de contexto o tecnología”.

Otro eje es “un fuerte foco en las habilidades necesarias técnicas que trabajamos con referentes de las disciplinas de negocio, armando matrices y un plan anual de formación para que todas las personas con roles operativos tengan los estándares para operar”, precisó la referente de PAE.

En cuanto a la formación de talento, precisó: “Hoy sabemos que Vaca Muerta va a generar una mayor escala de empleo a la industria en general. Hay una oportunidad grande en formación de ingeniería, empleo técnico, oficios. Para eso, PAE puede hacer mucho esfuerzo, pero tiene que hacerse articulado. Por eso, nos sumamos al Instituto Vaca Muerta impulsado por YPF y que participan otras operadoras y atiende un tema estructural de la demanda de empleo desde las necesidades de las compañías. De hecho, la currícula está alineada a lo que la industria necesita y hubo una alta tasa de inscriptos”.

“Trabajamos en consorcio y eso hace mucho más sólida a la industria. En Río Negro, tenemos un acuerdo de formación energética con el Instituto Argentino de Petróleo y Gas, vinculado con escuelas técnicas para incidir en la currícula y alinearla a la industria”, graficó.

Movilidad interna, oportunidades y formación

Sobre la cultura de la organización, Traverso precisó que “somos una compañía integrada, con una tasa anual de 15% de movilidad interna, que quiere decir que ese porcentaje se mueve año tras año y no solo dentro de un negocio, sino que fomentamos el movimiento cruzado”.

“Hemos sacado iniciativas que permiten destinar 30% de tu tiempo durante cuatro meses a un proyecto estratégico de la compañía y eso permite no moverte de un rol a otro, sino participar estratégicamente ampliando tus actividades de desarrollo”, valoró, a lo que sumó “becas y una estrategia de gestión de talento que implica acercarnos a los estudiantes desde el primer momento que llegan a la técnica o a la universidad, estando cerca y entendiendo sus necesidades”.

“Tenemos programas de pasantías nacionales e internacionales, recibiendo estudiantes de Estados Unidos y ahora estamos ampliando a Brasil, Gran Bretaña y México. El objetivo es que durante dos meses trabajen en nuestra compañía en proyectos estratégicos y luego nosotros mandamos gente nuestra a hacer una experiencia internacional”, valoró.

Sobre la importancia del sector, recordó que PAE está “en plena etapa de postulación en nuestro programa de jóvenes profesionales que sean recientemente graduados o adeuden la tesis” y remarcó: “Llevamos más de 3.700 postulaciones en menos de tres semanas. Eso nos enorgullece y demuestra que la industria sigue despertando un interés enorme porque se entiende que tracciona el desarrollo del país y empieza a ser un jugador relevante en el mercado internacional”.