Frío invernal por aire polar, lluvias y vientos intensos de hasta 90 km/h: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país

El ingreso de un frente frío provocó un brusco descenso de temperatura en áreas urbanas, con mañanas heladas, viento del sur.

Frío polar en el AMBA el fin de semana y durante la semana.

El ingreso de un frente frío provocó un brusco descenso de temperatura en la viento.jpg con mañanas heladas, viento del sur y una semana que alternará bajas temperaturas, lluvias y viento.

El AMBA atraviesa un marcado cambio de condiciones climáticas con la llegada de un frente frío polar que instaló un escenario más propio del invierno que del otoño. En los últimos días, el descenso térmico fue abrupto, con registros de entre 3° y 6° en varias localidades del conurbano e incluso sensaciones térmicas aún más bajas por efecto del viento.

El fenómeno responde al ingreso de una masa de aire frío y seco desde el sur, que además llegó acompañado de ráfagas moderadas a fuertes, intensificando la sensación de frío en las primeras horas del día. Durante el fin de semana, las temperaturas oscilaron entre los 8° y 18°, con cielo mayormente despejado y sin lluvias, aunque con mañanas especialmente frías.

El frío se mantendría al menos en el inicio de la nueva semana en el AMBA, con un lunes que se anticipa con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche; con temperaturas que rondarán entre 7 grados de mínima y 22 de máxima.

Para el martes se espera un leve ascenso térmico. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 14 grados y una máxima que treparía hasta 23.

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El miércoles, promediando la mitad de la semana, se concretaría el retorno del clima inestable. La jornada se anticipa con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias en la tarde y noche, junto a temperaturas de entre 15 y 22 grados.

Las condiciones mejorarían el jueves en la Ciudad y alrededores, con cielo mayormente nublado desde la mañana y hasta la noche; junto a marcas térmicas de entre 12 y 21 grados.

Cerrando la semana, el viernes tendría todavía cielo mayormente nublado; acompañado de 8 grados de mínima y 16 de máxima.

Alerta por vientos de hasta 90 km/h en la Patagonia: qué provincias están afectadas y cómo sigue el clima

El inicio de mayo llegó con un marcado deterioro de las condiciones climáticas en distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que afecta principalmente a provincias de la Patagonia, donde se esperan ráfagas que pueden alcanzar —e incluso superar de forma local— los 90 km/h.

Las zonas bajo advertencia incluyen sectores del oeste y centro de Chubut, Río Negro y Neuquén, donde el fenómeno se presenta con vientos del sector oeste sostenidos entre 50 y 70 km/h. Estas condiciones pueden generar complicaciones en actividades al aire libre, dificultades en la circulación y riesgo por caída de objetos o ramas.

viento.jpg El SMN emitió advertencias para este domingo por ráfagas intensas en el sur del país, en medio de un fuerte descenso de temperatura y un cambio de condiciones en gran parte del territorio.

El fenómeno se enmarca en el avance de un frente frío que impacta a gran parte del país, con un descenso generalizado de temperaturas y condiciones más inestables. En paralelo, otras regiones también registran alertas por lluvias y tormentas, especialmente en el noreste argentino, lo que configura un escenario climático complejo en el arranque del mes.

En la provincia de Buenos Aires, si bien el alerta por vientos se concentra en la zona costera, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h, el Área Metropolitana (AMBA) experimenta un cambio más moderado, con temperaturas más bajas y sin precipitaciones significativas.

De cara a los próximos días, el pronóstico anticipa que las condiciones tenderán a estabilizarse en el centro del país, con un leve repunte térmico, mientras que en el sur persistirán los vientos intensos y el clima frío. Las autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos adversos.