Intercambiá tu casa para no gastar dólares en alojamiento: cómo funciona esta propuesta

El alojamiento a la hora de viajar no tiene que costarte cientos de dólares con estas alternativas.

Al viajar, uno de los gastos más altos suele ser el hospedaje, especialmente cuando el destino elegido tiene precios bastante elevados y, además, en dólares . Para fomentar el turismo y las experiencias interculturales, surgió una modalidad que es cada vez más adoptada, la de intercambiar tu hogar por otro en cualquier parte del mundo .

Bien lejos de los hoteles y los alquileres temporarios, este sistema propone una manera distinta de recorrer el mundo. No solo baja los costos , también acerca a una forma de conocer cada destino desde adentro, con acceso a los barrios residenciales y a las rutinas de la gente que vive ahí.

El intercambio de viviendas se basa en un acuerdo entre particulares que deciden alojarse en la propiedad del otro . Existen dos modalidades principales que se adaptan a distintos perfiles de viajeros:

En Estados Unidos, esta práctica se volvió furor. Muchos viajeros la eligen porque permite evitar uno de los gastos más altos del viaje y acceder a casas completas con cocina, varias habitaciones y comodidades que no siempre están disponibles en hoteles. Además, quienes participan suelen intercambiar recomendaciones sobre el barrio, transporte y lugares poco conocidos.

Plataformas principales para el intercambio de casas

El crecimiento de esta tendencia dio lugar a plataformas especializadas que funcionan como intermediarias entre los anfitriones y los viajeros. Ahí mismo se publican las propiedades disponibles, con fotos, descripciones y valoraciones de otros usuarios. Una de las más conocidas es HomeExchange, que cuenta con una red global con miles de viviendas en 155 países. A través de una suscripción anual, permite acceder a intercambios ilimitados y ofrece garantías básicas de seguridad.

Otra opción es People Like Us, que se enfoca en la confianza entre miembros y en la calidad de las experiencias. Su comunidad incluye propiedades en distintas ciudades de Estados Unidos, con perfiles verificados y comentarios de otros viajeros. También existe HomeExchange Collection, orientada a quienes buscan propiedades de una categoría superior, con viviendas que tienen estándares más altos. Las tres plataformas incluyen sistemas de reputación que ayudan a generar confianza.

Voluntariado viaje Un viaje no tiene que ser muy costoso si se tienen en cuenta ciertas alternativas interesantes. Freepik

Otras opciones para ahorrar dólares en alojamiento

El intercambio de casas no es la única alternativa para reducir gastos en el hospedaje, ya que existen otras modalidades que funcionan bajo una lógica bastante parecida de colaboración. El house sitting es una de ellas, ya que consiste en alojarse en una vivienda mientras los dueños están ausentes, a cambio de cuidar la propiedad y, en muchos casos, las mascotas.

En esa modalidad no hay pago de por medio, pero sí responsabilidades básicas como alimentar animales, regar plantas o mantener el orden del hogar. Este sistema permite acceder a casas equipadas en distintas ciudades del mundo sin pagar alquiler, mientras que se respeten las condiciones del intercambio. Para participar, es necesario registrarse en plataformas específicas, crear un perfil completo y reunir referencias positivas.

Otra opción es el voluntariado. En este caso, el alojamiento y muchas veces la comida están incluidos a cambio de colaborar en proyectos sociales, educativos o ambientales. En Estados Unidos, existen programas en granjas, escuelas, parques naturales y organizaciones comunitarias, cuyas tareas pueden ir desde trabajos manuales hasta apoyo en actividades educativas. Esta alternativa permite adquirir experiencia y conocer de cerca la cultura local.