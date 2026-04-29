Jimena Meschiati: "Nuestro desafío es llegar al mercado brasileño a precios competitivos desde Vaca Muerta"

La directora de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Total Austral encabezó el quinto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería

La directora de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Total Austral, Jimena Meschiati, puso el foco en el potencial argentino a nivel regional.

La directora de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Total Austral , Jimena Meschiati , encabezó el quinto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería , moderado por el periodista de Energy Report , Sebastián D. Penelli , y titulado “Desafíos y oportunidades en un contexto global: la visión de las empresas internacionales”.

En el inicio de la charla, Meschiati destacó a Total Austral como filial de TotalEnergies , a la que definió como “ una empresa internacional multienergía en la que exploramos y producimos hidrocarburo, gas, petróleo, LNG y renovables, que está presente en más de 130 países en todos los continentes ”.

“En Argentina estamos hace más de 45 años con la filial, que se llama Total Austral, y operamos en las dos principales cuencas: Austral, en Tierra del Fuego, donde iniciamos nuestras operaciones; y en la cuenca neuquina, principalmente en Vaca Muerta”, agregó.

Al analizar el conflicto bélico en Medio Oriente , Meschiati analizó: “ Lo miramos con preocupación y esperamos que termine pronto porque, cuanto más se retrase el conflicto, peor impacto va a tener para la economía global ”.

“Sin embargo, desde TotalEnergies estamos bien posicionados para paliar este tipo de conflictos porque tenemos un portfolio muy diverso y ubicado en todo el mundo. Podemos aportar con barriles de producción de Argentina a compensar la no producción en Medio Oriente por el cierre de algunos yacimientos”, explicó.

Ante la consulta acerca de si la guerra puede abrir otro panorama para el país, respondió: “Sin duda es una oportunidad para Argentina. La seguridad de suministro es una preocupación en todo el mundo y contextos en los que reina la paz o continentes como América, que es pacífico, es un valor agregado. No tener eso nos posiciona bien”.

La producción de gas y Brasil como norte

Con respecto al gas, Meschiati indicó que la firma “opera 38 millones de metros cúbicos al día, lo que representa un 30% de la producción total argentina y nos posiciona como el primer actor privado operador de gas en el país”.

“Somos un actor muy relevante y vemos una oportunidad y una demanda para desarrollar no solo el mercado local, que necesita el gas para su economía y el consumo doméstico, sino también la exportación. Sea a Chile, que ya existe, o Brasil, que hay que desarrollarlo. Y nuestro desafío es llegar al mercado brasileño a precios competitivos desde Vaca Muerta, donde hay un gran potencial”, resaltó.

Para posicionarse en esa puja, llamó a “armonizar la operativa”, al recordar que “hubo pruebas que permitieron exportar por Urugaiana o a través de Bolivia, pero son ventas interrumpibles, no contratos a largo plazo y de modalidad firme” y luego sentenciar: “Hoy la infraestructura está acorde a la demanda local y en el invierno no podemos seguir exportando. Por eso necesitamos nueva infraestructura”.

Entre las cuestiones que faltan sumó “temas regulatorios que estamos trabajando con las autoridades brasileñas”, repasó que recientemente se publicó un memorándum de entendimiento y puso el foco en “armonizar temas como la calidad del gas, los horarios operativos y las asimetrías fiscales”.

“Tenemos que ser más eficientes en Vaca Muerta y trabajar para continuar bajando nuestros costos de perforación, completación y operación, pero también seguir bajando las emisiones de dióxido de carbono. De esa manera, la molécula con menos emisiones va a ser más competitiva en los mercados internacionales y vamos a llegar compitiendo a Brasil”, completó.

La importancia de las energías renovables

La referente de Total Austral narró el proceso de la firma rumbo a las energías renovables: “En 2025 electrificamos la planta de Aguada Pichana, construimos una línea de alta tensión de 43 kilómetros y nos conectamos a la red nacional. Hicimos una nueva estación transformadora al lado de nuestra planta y ampliamos la de la estación de Loma Campana, lo que nos permitió electrificar y modernizar Aguada Pichana Este”.

“Así bajamos las emisiones de dióxido carbono y metano en nuestras instalaciones, que para nosotros es un objetivo clave. Y lo mismo estamos haciendo en Tierra del Fuego, donde instalamos un parque eólico que está aislado de la red y nos permite abastecer de energía limpia a nuestras plantas de río Cullen y Cañadón Alfa con energía renovable”, añadió.

Sobre el cuidado ambiental, apuntó: “En Argentina somos pioneros y somos una de las dos compañías adheridas al OGMP 2.0 y la única que opera con un monitoreo permanente del gas metano, con drones e instrumentos para medir y detectar fugas. Es un gran valor agregado”.

Acerca del futuro parque en Tierra del Fuego anticipó que se prevé su inauguración para la semana próxima y resaltó: “Es onshore, produce 9 mw y nos permite alimentar el 50% de nuestras plantas. Además, tiene baterías, con lo cual es un sistema híbrido y está fuera de la red. Es de los primero en el mundo y el más austral, en un proyecto desafiante y con logística difícil”.

RIGI, inversiones y diálogo

En lo que hace al marco regulatorio, Meschiati consideró que “es clave tener normativas que nos ayuden o fomenten la inversión” y apuntó: “El RIGI lo fomenta este gobierno, pero tiene que permanecer y ser una política de Estado. Lo vemos como positivo, pero debería ser la norma”.

Al poner el foco en la estabilidad fiscal, agregó: “Cuando decimos inversiones, son de largo plazo. Hace 45 años que operamos en el país y los pozos que perforamos hace 20 o 30 años siguen produciendo. Entonces, las reglas y claridad para invertir las necesitamos a largo plazo, no solamente de un gobierno”.

Por último, puso el foco en el relacionamiento con las provincias. “Tenemos un departamento de gestión social y trabajamos muy cercano a la comunidad y con los gobiernos. Tenemos un diálogo muy fluido con Neuquén y Tierra del Fuego, las provincias en las que operamos. Es algo fundamental y es parte de nuestro trabajo”, concluyó.