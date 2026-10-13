Eugenio Ponte: "Si extrapolamos la producción a hoy, Diablillos sería el Nº1 del mundo en su pico"

El country manager AbraSilver Corp resaltó el nivel del proyecto durante el quinto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El country manager AbraSilver Corp , Eugenio Ponte , puso de relieve la importancia que puede tener para el país el proyecto biprovincial Diablillos Salta-Catamarca , al participar del quinto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería .

En el ciclo, moderado por los periodistas de Ámbito Debate, Sebastián D. Penelli y Nazarena Lomagno , Ponte recordó que la firma nació de la mano de la iniciativa. “Es una empresa junior de exploración que la creamos con un grupo de socios en 2016. Hicimos al revés que todos, buscamos el proyecto y salimos a financiarnos de forma privada y después a través de un primer take over en la bolsa de Canadá ”, contó.

“En estos años le dimos valor, con más de 120.000 metros de perforaciones en Diamantina. Fuimos resolviendo los desafíos y el recurso mineral, plata y oro principalmente, tuvo un incremento de más del 250% ”, valoró.

“Uno cuando tiene un proyecto, va avanzando a medida que busca y consigue financiamiento. Tenés indicios de lo que hay y vas dándole forma y valor, buscando más mineralización”, contó Ponte.

Sobre la búsqueda en el lugar, la comparó con “ un árbol invertido ” y precisó. “ Uno ve algo en la superficie, pero la copa del árbol está abajo . Con perforaciones uno va tratando de darle forma a ver si es una sola rama o un árbol completo lo que buscamos”.

“Eso es lo que hicimos durante todos estos años. Fuimos avanzando, haciendo análisis preliminares, después certificaciones de recursos con profesionales externos que validaban el trabajo que hacíamos y hasta el punto de este año, que llegamos a hacer la factibilidad. Avanzamos en la parte geológica y también en la técnica”, indicó.

El valor de la mano de obra y el potencial de inversión

Con respecto a la generación de empleo, Ponte resaltó que “se viene la etapa de construcción, con 1.600 a 2.000 personas trabajando durante casi tres años”, por lo cual va a tener “diversidad de mano de obra, tanto calificada como no, con prioridad para las comunidades”.

En tanto, valoró “la constante conversación con inversores locales e internacionales, porque hay cada vez más interés en Argentina” y resaltó que “se trata de inversiones de riesgo, donde la parte inicial es de altísimo riesgo y por eso uno busca financiamiento en bolsas especializadas”.

“Si extrapolamos la producción a hoy, comparados con los proyectos que están en producción a nivel mundial, Diablillos sería el Nº1 del mundo en el pico de producción”, remató.