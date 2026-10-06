Ciberseguridad y avances tecnológicos: soluciones eficientes para la industria

Santiago Milic, de Prosegur Security, Diego Fernández Felsenthal, de Motorola Solutions; y Nicolás Ramos, de EY Argentina, participaron del noveno panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

Santiago Milic, de Prosegur Security, Diego Fernández Felsenthal, de Motorola Solutions; y Nicolás Ramos, de EY Argentina, participaron del noveno panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El director de Ingeniería de Prosegur Security , Santiago Milic ; el Reg. Manager Banda Ancha de Motorola Solutions , Diego Fernández Felsenthal ; y el Ciberseguridad, Automatización e Inteligencia Artificial de EY Argentina , Nicolás Ramos , participaron del noveno panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería .

Las soluciones eficientes para la industria estuvieron en el centro de la charla moderada por el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli . En ese contexto, Milic afirmó que Prosegur “es una empresa de seguridad y tecnología que se dedica a brindar soluciones que van desde personas, información y tecnología, todo coordinado con los centros de monitoreo ”.

En tanto, Fernández Felsenthal resaltó que Motorola una firm Solutions esa global “que desarrolla soluciones para misión crítica, pensando en las fuerzas de seguridad y en las empresas que necesitan la comunicación crítica para funcionar, entre ellos minería y energía ”.

A la par, Ramos afirmó que EY es una compañía internacional que “brinda servicios de consultoría y auditoría e impuestos para la industria”. “ Mi campo de acción es ayudar desde el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial y desde ciberseguridad ”, expresó.

Al referirse a la creciente importancia de la ciberseguridad, Milic señaló: “ Desde el punto de vista de los datos, hay que tener mucho cuidado . Son emprendimientos muy importantes que empiezan a estar en el ojo de ciberataques y hay que ser muy cuidados con el manejo de los datos y de la información”.

“Todo lleva tecnología al final del día. Entonces, es muy importante que las cosas se hagan a conciencia desde el diseño”, sostuvo ante la posibilidad de ataques.

A la par, Fernández Felsenthal indicó que “para Motorola esto es fundamental porque hoy buena parte de la información se trabaja con IA y es auditable y transparente”. “Hoy esto ayuda a determinar falsas alarmas y eventos, pero quien toma la determinación final es una persona”, aclaró y sostuvo que “también hablamos de salvar una vida, porque puede pasar con una persona que se cayó en una mina a 4.000 metros”.

Fernández Fesenthal se refirió a la seguridad operacional.

En tanto, Ramos planteó: “A veces pensamos que en Argentina estamos lejos y que le va a pasar a economías más desarrolladas, pero hay clientes que han sido hackeados. La seguridad ya está en el foco, pero muchas veces la premura del proyecto por poder avanzar relega la entrada de la ciberseguridad y suceden estos ataques que pueden detener la operación”.

Seguridad híbrida y el error humano

Milic valoró la búsqueda de “seguridad híbrida” de Prosegur, que va “desde la gente presencial a la tecnología para cuidar clientes en operación y bienes”. “Nosotros participamos desde una protección contra incendios en un emprendimiento minero de litio hasta la protección perimetral. Es decir que acompañamos el ciclo de vida del proyecto casi desde la construcción”, expresó y resaltó que “gracias a la IA, hoy esa persona puede cuidar mucho más y ser más productiva”.

Milic destacó la importancia de acompañar el proceso de los proyectos.

Para Fernández Felsenthal, “el punto más importante de Motorola es que integra sus plataformas dentro del ecosistema y todo está conectado, entonces se puede acceder en cualquier parte del mundo”.

Sobre ese proceso, detalló: “Detectamos primero con nuestros sensores que hay un hombre caído, después, analizamos a través de la IA para saber si es real o una falsa alarma, después comunicamos a través de nuestros sistema y finalmente resolvemos”. "También tenemos sistemas de misión crítica en las minas y hoy cualquier persona que tenga necesidad de tener información, la puede tener en cualquier parte del mundo y de forma online", agregó.

Ramos admitió que “el eslabón humano pasa a ser uno de los más importantes en la cadena de seguridad” y contó que este error humano se da “porque los sistemas evolucionaron un montón y hoy en día pueden convencer a una persona de realizar una actividad que permita ingresar a un sistema u obtener una contraseña”.

Seguridad por capas

Al mismo tiempo, Ramos explicó que “la idea de proteger una planta o un yacimiento funciona hace años”, trayendo a la mesa el concepto de “seguridad por capas”. “Es un modelo que separa a las redes que operan la máquinas en el pozo de las que obtienen información y de las que muestra esa información al usuario final”, destacó.

Sobre por qué se utiliza así, indicó que se da porque “es muy probable que la amenaza entre por un correo electrónico por una red corporativa”. “Entonces hay que tratar de evitar la conexión del sector IT con el mundo de la tecnología operacional”, remarcó.

Qué se espera a futuro

De cara a lo que viene, Milic anticipó que “va a haber más autonomía y va a ir evolucionando la capacidad computacional, al igual que el ancho de banda y la híper conectividad”. “El crecimiento es ilimitado en cierta manera porque el nuestro es un país que hace un tiempo no estaba tan conectado”, agregó.

A su vez, Fernández Felsenthal consideró que “en la evolución de las comunicaciones, se espera la disminución de los errores en el proceso, integrando las soluciones y entendiendo qué es real y qué no con la IA”. “Argentina tiene un gran futuro porque tiene mucho para crecer”, concluyó.