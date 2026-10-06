Energía en auge y minería en consolidación: ¿qué se viene para Argentina?

El presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, y la directora ejecutiva de CAEM, Alejandra Cardona, formaron parte del cuarto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, y la directora ejecutiva de CAEM, Alejandra Cardona, formaron parte del cuarto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El presidente del IAPG , Ernesto López Anadón , y la directora ejecutiva de CAEM , Alejandra Cardona , formaron parte del cuarto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería , que analizó qué se viene para Argentina en el horizonte y la constante llegada de inversiones .

Con la moderación de los periodistas de Ámbito, Sebastián D. Penelli y Nazarena Lomagno , López Anadón rompió el hielo al señalar que se ve “ un enorme volumen de inversión ” y graficó: “Te sorprende que casi todos los días se presentan proyectos nuevos al RIGi y en algunos casos superan los 3.000 millones de dólares, tanto en peroración de pozos como en ductos y plantas de tratamiento y fertilizante o proyectos de GNL, como el de Camuzzi”.

“ La industria está incorporando nuevos proyectos basados en los recursos de Vaca Muerta ”, explicó y manifestó: “En los 90 hubo un boom petrolero y todos los gasoductos se hicieron en esa época, pero sobre la base de menor cantidad de recursos. Hoy los recursos en gas y petróleo son enormes para el país y le da a la industria el reaseguro por muchísimos años”.

En tal sentido, destacó que un grupo de trabajo multidisciplinario estimó que en Argentina “ hay 258 trillones de pies cúbicos y 30 billones de barriles de petróleo ”, que se calcula como equivalente a 100 años de producción.

Por su parte, Cardona habló de “ la consolidación del sector minero ” y repasó: “Si bien no tiene el despliegue del mundo del petróleo, porque la parte fuerte del desarrollo viene de los últimos 30 años, hoy estamos viendo los frutos. Somos un importante productor de oro y plata, tenemos una importante producción de litio, estamos quintos a nivel global. Y tenemos la posibilidad de pasar a ser uno de los diez proveedores globales de cobre del mundo , a pesar de que hoy estamos prácticamente en cero”.

Cardona destacó el proceso de consolidación de la minería en Argentina.

La directora ejecutiva de CAEM admitió que la menor celeridad se debe a que el sector “es principalmente exportador” y puso de relieve la importancia que empieza a ganar en el país. “Tenemos a Cuyo que concentra siete proyectos de cobre de clase mundial y se suman Catamarca y Salta con dos más. Eso no pasa en ninguna otra jurisdicción del mundo y nos coloca en un nivel especial”, observó.

De cara al futuro, consideró que “para que esto se materialice, se necesita tener continuidad en las condiciones que hoy permiten el avance e las inversiones y que no haya cambios tipo péndulo a pesar de que cambien los colores políticos de los gobiernos”.

El buen momento de los precios internacionales

Cardona se refirió a los precios internacionales y admitió que “han ayudado a sostener estos volúmenes exportables”, destacando además que “el litio se ha recuperado también después de una caída bastante estrepitosa”. “No me imaginaba un panorama tan favorable”, se sinceró.

Al hacer cuentas, precisó que en el primer semestre hubo “un volumen de exportación comparable al volumen de todo 2024, lo que nos marca la curva ascendente” y añadió: “Este año vamos a superar los 10.000 millones de dólares de exportación. Es poco comparado con otros sectores, pero para nosotros es una cifra más relevante”.

Sobre el mercado del petróleo y gas, López Anadón puso el foco en Vaca Muerta como “proyecto de exportación” y precisó: “En todo el país llegamos a cerca de un millón de barriles por día y el país consume 600.000 aproximadamente. Todo lo que se hace en adelante, tanto en gas como en petróleo, es para exportar”.

López Anadón puso de relieve la importancia de Vaca Muerta para el país.

“En los últimos 20 meses, la producción aumentó un 40%. Y los aumentos en las cifras de exportación se deben a más volumen y mayor precio”, resaltó, al tiempo que analizó: “También tenés que medir a Vaca Muerta en el impacto de importación de hidrocarburos si no existiese, porque importaríamos todos los días, con la convencional en decilve y cerca de 300.000 barriles por día”.

“Este año vamos a tener un saldo a favor de balanza de energía de 10.000 millones de dólares a fin de año. Sin Vaca Muerta, hubiésemos tenido que importar entre 20 y 25.000 millones. Entonces, la diferencia es de casi 35.000 millones, es un impacto enorme para Argentina”, razonó.

El RIGI como dinamizador de la actividad

López Anadón se refirió a la importancia del RIGI y aseguró que, de no haberse implementado, “no hubieran existido muchos proyectos”. “El aumento que se experimenta en actividad no se hubiera podido financiar con Vaca Muerta solo. Necesitás generar infraestructura y poner la plata hoy”, agregó.

A su entender, iniciativas como GNL o VMOS “no se hubiesen hecho o al menos no a razón de millones como pasa hoy, sino que hubiera crecido lentamente la producción”. Con todo esto en mente, llamó a que energía, minería y agro sean “tres pilares para que Argentina mejore su estructura impositiva y le den al país la válvula de escape para que todo el mundo tenga condiciones similares y se puedan desarrollar actividades rentables”.

En cuanto al sector minero, Cardona recordó que “menos de un proyecto de cada 100 llega a fase productiva” y si bien admitió que “es parte del negocio”, consideró que “la exploración es fundamental, porque permite halar los recursos y definir si es viable económica, social y técnicamente”.

Con relación al RIGI, sostuvo que “genera condiciones para que seamos un destino competitivo para inversores” y contrastó: “Como país tenemos los recursos, pero no es solo mirar la carga tributaria, sino también la infraestructura, proveedores, capital humano y la conectividad entre regiones. Todo eso está tallando en la agenda minera”.