Los desafíos logísticos para una mayor eficiencia

Andrés Jacob, de Bahía Grande; el consultor Roberto Lino Blanco; Ariel Straccia, de Grupo VIALES; y Pablo Yaque, de Transporte San Martín, participaron del sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El CEO de Bahía Grande, Andrés Jacob; el consultor y especialista arenas para Vaca Muerta, Roberto Lino Blanco; el socio gerente de Grupo VIALES, Ariel Straccia; y el gerente de operaciones de Transporte San Martín, Pablo Yaque, participaron del sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El CEO de Bahía Grande , Andrés Jacob ; el consultor y especialista arenas para Vaca Muerta , Roberto Lino Blanco ; el socio gerente de Grupo VIALES , Ariel Straccia ; y el gerente de operaciones de Transporte San Martín , Pablo Yaque , participaron del sexto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería .

El análisis de los desafíos logísticos surgió como parte fundamental de la charla moderada por el periodista de Ámbito y Energy Report, Sebastián D. Penelli . Al presentar a Bahía Grande, Jacob la definió como “una empresa de logística marítima” y expresó: “Tenemos cinco offshore operando, dos dedicado a la construcción del proyecto de Southern Energy y otro en Argentina LNG. En estos últimos 15 años hemos hecho todos los trabajos, desde atención de plataformas, soporte a monoboya y construcción liviana”, amplió y consideró que el objetivo “ no es solamente ser un proveedor, sino aportar valor a la cadena y ser parte de la discusión o el diseño de nuevas propuestas ”.

En tanto, Blanco explicó que comenzó con la consultoría hace algunos años, con el foco puesto en “ buscar soluciones para desarmar el famoso cuello de botella del supply de Vaca Muerta ”. “Empezamos por el tema de la arena, que este año utilizará 6 millones y hacia 2030 12 millones. Y de ahí surgieron oportunidades”, contó, aunque aclaró que “la logística no son solo los materiales, sino la gente y los servicios”.

“Trabajo con ecosistemas locales y lanzaremos la Mesa de la Energía en el Parque de la Innovación, buscando colocar al ecosistema pyme en Vaca Muerta. Porque el 78% que prestan servicios a las operadoras son pymes y de ese número, el 56% son de CABA y primer anillo del AMBA . Hacemos esto porque cuesta mucho vincularse”, planteó.

A su turno, Straccia mencionó a Grupo VIALES como “una empresa de 40 años de trayectoria que se encarga de la venta de maquinaria vial para construcción, minería y energía, con máquinas de mayor y menor porte”, valorando “ dos marcas como Ghel y Zoomlion en Argentina y Latinoamérica ”.

Por su parte, Yaque explicó que Transporte San Martín “tiene más de 40 años den el mercado y nos especializamos en transporte de la industria electrónica, alimenticia y agroquímicos”, mientras agregó: “Ahora estamos inmersos en el ambiente de la minería, tratando de adaptarnos con todo lo que lleva una empresa familiar mediana en lo que pide el sector minero y buscando poder ampliar con actualizaciones tecnológicas, capacitación y estar dentro de las normas de calidad, medio ambiente y seguridad vial”.

Se necesita mayor integración

Al analizar los desafíos del sector, Blanco consideró que “falta la integración que se consiguió para la evacuación” y propuso la creación de “una mesa del supply”. “Es fundamental que esas operadoras que van a hacer el desarrollo nos puedan decir a los que articulamos parte de la cadena de valor qué necesidades tienen para buscar las eficiencias”, argumentó.

En esa línea, planteó que “hoy el sistema trabaja en silos” y apuntó: “Cada operadora busca una solución que no termina de ser superadora porque le falta escala. Si nos sentamos en una mesa, eso nos va a permitir alinearnos”.

Blanco puso el foco en la necesidad de generar soluciones de escala.

Jacob coincidió en que esta articulación “es fundamental” y planteó: “Venimos de una relativa estabilidad, con un crecimiento muy moderado. Las decisiones logísticas implican decisiones de largo plazo, involucran a distintos actores y por eso es importante que en esa mesa participen niveles de decisión que puedan ver niveles coyunturales y las proyecciones a diez años”.

Como ejemplo, recordó que “cuando empezamos, no teníamos experiencia en el GNL, entonces buscamos algún socio que tuviera la experiencia para dar la mejor solución y encontramos a Svitzer, una de las empresas de remolcadores más importantes del mundo”.

Soluciones en maquinaria e infraestructura

A su turno, Straccia consideró que “muchas empresas se están adaptando a los tiempos que vienen, con la energía y minería como dos patas de crecimiento importantes de la Argentina” y afirmó: “En nuestro caso, tenemos que prepararnos en dar soluciones en infraestructura”.

Al exhibir un modelo a escala de una Zoomlion, expresó: “Ojalá podamos vender muchas de estas excavadoras, que pesan 50 toneladas y sirven para minería a cielo abierto”.

Para Straccia, es necesario dar soluciones en infraestructura.

“Para llegar al pozo petrolero, se tiene que usar esta maquinaria para llegar al lugar y hacer los caminos. Pero después se van a necesitar rutas, puentes, hospitales, viviendas, escuelas. Es un desafío a largo plazo”, analizó y, si bien reconoció avances, como la firma y la presupuestación de algunas obras, Straccia no dudó en señalar que “es fundamental el tema de las rutas”.

Eficiencia y costos

Yaque consideró que “el potencial es mirar puertas adentro y tratar de ser eficientes”, para marcar luego que “se debe intentar que las herramientas que se vuelquen en el mercado contribuyan a bajar los costos de cada operación”.

“Hoy la tecnología pasa por usar camiones que lleven más carga y consuman menos combustible. Por eso incorporamos la normativa que permite que las unidades bitrenes circulen sin restricciones por todo el país. Un semiconvencional escalable puede llevar 52 toneladas y media contra 75 toneladas de un bitren”, comparó.

Yaque llamó a analizar la eficiencia y los costos.

A la vez, agregó: “Así, reducimos la contaminación ambiental y colaboramos con lo que solicita la minería, pero esto requiere que los demás integrantes de la cadena se preparen”.

Cuáles son las trabas en materia logística

Yaque consideró que “el estado de las rutas incrementa los gastos en mantenimiento o hace ineficiente algún tramo”, por lo que indicó: “Necesitamos que se junten autoridades municipales, provinciales, nacionales y empresas para que de alguna forma llegue a esa inversión, que después veremos cómo se paga”.

A su turno, Blanco sentenció: “Necesitamos escala. Hoy está desde el punto de vista de la producción, pero se tiene que traducir en supply. No podemos ser eficientes, si esto no se equipara. Así, se generan ineficiencias que generan esa falta de competitividad que se menciona a veces”.

Con respecto a la arena, sostuvo que “la infraestructura actual no soporta los volúmenes incrementales que vamos a mover y la actividad portuaria no está preparada para mover esa cantidad de graneles”. Así, señaló que “el multimodal es una opción interesante para explorar algo que va a terminar siendo complementario con la parte ferroviaria y los bitrenes para ir a un sistema mucho más virtuoso que el que tenemos hoy”.

Yacob se refirió a la competitividad de algunas soluciones.

Jacob coincidió en el desafío y comparó: "Empezamos hablando con YPF sobre las posibilidades por vía marítima, pero es un tema también de integración. Es solo una pata, pero el costo del buque no llegaba a ser un 30% del costo total. Después es la carga, descarga y el transporte hacia el destino. En su momento no era competitivo frente al camión, tal vez por un tema de escala, pero también por infraestructura”.