Un proyecto biprovincial con la riqueza minera como estandarte

El country manager AbraSilver Corp, Eugenio Ponte; y el vicepresidente de Asuntos Públicos de AbraSilver Corp, Manuel Benítez, participaron del quinto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El country manager AbraSilver Corp, Eugenio Ponte; y el vicepresidente de Asuntos Públicos de AbraSilver Corp, Manuel Benítez, participaron del quinto panel de Ámbito Debate sobre Energía.

El country manager AbraSilver Corp , Eugenio Ponte ; y su vicepresidente de Asuntos Públicos, Manuel Benítez , participaron del quinto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería , moderado por los periodistas de Ámbito , Sebastián D. Penelli y Nazarena Lomagno .

Ponte recordó que la firma surgió con la posibilidad de negociar el proyecto biprovincial Diablillos Salta-Catamarca . “Es una empresa junior de exploración que la creamos con un grupo de socios en 2016. Hicimos al revés que todos, buscamos el proyecto y salimos a financiarnos de forma privada y después a través de un primer take over en la bolsa de Canadá ”, contó.

“En estos años le dimos valor, con más de 120.000 metros de perforaciones en Diamantina . Fuimos resolviendo los desafíos y el recurso mineral, plata y oro principalmente , tuvo un incremento de más del 250%”, valoró.

Sobre la búsqueda en el lugar, comparó con un árbol invertido. “ Uno ve en la superficie, pero la copa del árbol está abajo. Con perforaciones uno trata de dar forma a ver si es una rama o un árbol . Lo certificamos con profesionales externos hasta este año que hicimos la factibilidad”, destacó.

En tanto, Benítez se refirió a la doble jurisdicción del proyecto. “ Entre Catamarca y Salta había una vieja disputa en términos territoriales que llegó a la Corte Suprema, que emitió un dictamen para que el Congreso y las provincias puedan solucionarlo ”, recordó, para luego contar que AbraSilver “habló con representantes privados y de los poderes públicos y tuvimos la satisfacción de que los dos gobiernos provinciales, con una mirada estratégica, se pusieron de acuerdo y nos ayudaron, hasta que esos convenios fueron ratificados por las legislaturas provinciales en un proceso muy trabajoso”.

Sobre la iniciativa, precisó que “la capacidad operativa de la gente es 50% de cada provincia” y puso sobre la mesa la intención de “colaborar en desarrollo de proveedores y de la gente, pensando en un proyecto compartido donde no hay frontera”.

“Ha sido una gran satisfacción tender puentes. La minería unió a dos provincias donde la riqueza minera es un estandarte", definió sobre el proyecto, que tiene aprobado un RIGI con una inversión total de alrededor de 760 millones de dólares.

Benítez resaltó la capacidad de la minería y de AbraSilver para tender puentes.

Minería, empleo y valor agregado

Sobre la ubicación del proyecto, en altura y en la frontera de lo que hoy se denomina “zona de cooperación”, Benítez mencionó tres anillos: “El primero debe ser a comunidad donde trabaja la compañía minera; el segundo son las dos provincias; y el tercero tiene que ver con la capacidad técnica de la Argentina como país, que tiene mucho para dar”.

Con respecto a la importancia del sector, abundó: “La minería es industria, trabajo y generación en lugares donde, si no existiese, no podríamos hablar de otro tipo de desarrollo que tenga una capacidad de crecimiento real para el trabajo y la infraestructura, porque hablamos de rutas, caminos, líneas eléctricas y comunicación”.

“Es un proyecto de 25 años, 464 millones de onzas que ahora se siguen expandiendo. Tenemos más de 200.000 metros perforados, de los cuales Abra perforó 120.000”, expresó y destacó: “Recordemos que Diablillos empezó a caminarse en el 60 y fueron pasando compañías agregando valor y bajando el riesgo”.

Sobre este punto, Ponte resaltó que “se viene la etapa de construcción, con 1.600 a 2.000 personas trabajando durante casi tres años”, por lo cual va a tener “diversidad de mano de obra, tanto calificada como no, con prioridad para las comunidades”.

Un distrito minero que destaca a nivel global

Benítez definió a Diablillos como “un distrito minero, donde pinchamos y aparece material”. “Si hoy comenzáramos a trabajar como mina, seríamos el primer proyecto en término de volumen y capacidad de generación de plata”, repasó.

Al destacar la capacidad de la iniciativa, sostuvo que a nivel nacional “es el primer proyecto cercano de plata en volumen y estamos entre los diez primeros proyectos potenciales del mundo”. “Si analizamos la bajada de riesgo, estamos entre los cinco primeros, porque tenemos RIGI aprobado, impacto ambiental, factibilidad y una empresa de ingeniería muy respetada a nivel mundial”, resaltó, mientras destacó que además cuenta con “una recuperación de la inversión en un plazo de 1,7 años”.

Ponte valoró el creciente interés de invertir en Argentina.

Ponte sumó a esta lectura la “constante conversación con inversores locales e internacionales, porque hay cada vez más interées en argentina” y resaltó que “se trata de inversiones de riesgo, donde la parte inicial es de altísimo riesgo y por eso uno busca financiamiento en bolsas especializadas”.

“Si extrapolamos la producción a hoy, comparados con los proyectos que están en producción a nivel mundial, Diabillo sería el Nº1 del mundo en el pico de producción”, remató.