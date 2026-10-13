Manuel Benítez: "La minería unió a dos provincias donde la riqueza minera es un estandarte"

El vicepresidente de Asuntos Públicos de AbraSilver Corp resaltó el potencial de Diablillos en el quinto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El vicepresidente de Asuntos Públicos de AbraSilver Corp , Manuel Benítez , destacó el potencial del proyecto biprovincial Diablillos Salta-Catamarca durante su paso por el quinto panel de Ámbito Debate sobre Energía y Minería , moderado por los periodistas de Ámbito Debate, Sebastián D. Penelli y Nazarena Lomagno .

Benítez se refirió a la doble jurisdicción de la iniciativa. “ Entre Catamarca y Salta había una vieja disputa en términos territoriales que llegó a la Corte Suprema, que emitió un dictamen para que el Congreso y las provincias puedan solucionarlo ”, recordó.

“AbraSilver habló con representantes privados y de los poderes públicos y tuvimos la satisfacción de que los dos gobiernos provinciales, con una mirada estratégica, se pusieron de acuerdo y nos ayudaron, hasta que esos convenios fueron ratificados por las legislaturas provinciales en un proceso muy trabajoso”, contó.

Sobre la iniciativa, precisó que “ la capacidad operativa de la gente es 50% de cada provincia ” y puso sobre la mesa la intención de “colaborar en desarrollo de proveedores y de la gente, pensando en un proyecto compartido donde no hay frontera”.

“ Ha sido una gran satisfacción tender puentes. La minería unió a dos provincias donde la riqueza minera es un estandarte , definió sobre el proyecto, que tiene aprobado un RIGI con una inversión total de alrededor de 760 millones de dólares.

Cooperación y empleo

Sobre la ubicación del proyecto, en altura y en la frontera de lo que hoy se denomina “zona de cooperación”, Benítez mencionó tres anillos: “El primero debe ser a comunidad donde trabaja la compañía minera; el segundo son las dos provincias; y el tercero tiene que ver con la capacidad técnica de la Argentina como país, que tiene mucho para dar”.

Con respecto a la importancia del sector, abundó: “La minería es industria, trabajo y generación en lugares donde, si no existiese, no podríamos hablar de otro tipo de desarrollo que tenga una capacidad de crecimiento real para el trabajo y la infraestructura, porque hablamos de rutas, caminos, líneas eléctricas y comunicación”.

“Es un proyecto de 25 años, 464 millones de onzas que ahora se siguen expandiendo. Tenemos más de 200.000 metros perforados, de los cuales Abra perforó 120.000”, expresó y destacó: “Recordemos que Diablillos empezó a caminarse en el 60 y fueron pasando compañías agregando valor y bajando el riesgo”.

“En Argentina es un momento en que va a haber mucha demanda de bienes y servicios y todos necesitamos a todos. Tiene que privilegiarse la posibilidad del desarrollo. Promover la tecnología y el conocimiento, porque para una mina somos todos iguales”, apuntó el referente de AbraSilver.

Y remató: “Las exigencias de los protocolos de seguridad, medio ambiente e higiene de una compañía minera es para todos: para el inversor, el proyecto y los proveedores. Por eso, el secreto es darse la mano y andar para adelante porque va a seguir aumentando la inversión minera en el país”.

Un distrito minero que destaca a nivel global

Benítez definió a Diablillos como “un distrito minero, donde pinchamos y aparece material”. “Si hoy comenzáramos a trabajar como mina, seríamos el primer proyecto en término de volumen y capacidad de generación de plata”, repasó.

Al destacar la capacidad de la iniciativa, sostuvo que a nivel nacional “es el primer proyecto cercano de plata en volumen y estamos entre los diez primeros proyectos potenciales del mundo”. “Si analizamos la bajada de riesgo, estamos entre los cinco primeros, porque tenemos RIGI aprobado, impacto ambiental, factibilidad y una empresa de ingeniería muy respetada a nivel mundial”, resaltó, mientras destacó que además cuenta con “una recuperación de la inversión en un plazo de 1,7 años”.