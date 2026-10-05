Minerales críticos y geopolítica: Marco Rubio llega a Islandia en plena pulseada de EEUU por el Ártico

El secretario de Estado se reunirá con autoridades islandesas tras el acuerdo alcanzado con Dinamarca y Groenlandia. Luego seguirá su gira por Europa.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará este lunes a Islandia para reforzar la cooperación económica y de seguridad con Reykjavik y avanzar en los intereses de Washington en el Ártico. La visita se producirá dos semanas después del acuerdo alcanzado con Dinamarca y Groenlandia tras meses de tensiones por las declaraciones de Donald Trump.

Rubio mantendrá reuniones con funcionarios islandeses para abordar la “colaboración económica y de seguridad” , según informó el Departamento de Estado. El encuentro tendrá lugar en un escenario de creciente competencia internacional por las rutas y los recursos estratégicos de la región, donde también tienen intereses Rusia y China .

La visita se produce después de que Washington alcanzara a fines de septiembre un pacto de seguridad con Dinamarca y Groenlandia , durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El entendimiento llegó luego de meses de tensión por las declaraciones de Trump sobre el territorio autónomo danés.

El acuerdo puso fin a las amenazas del mandatario estadounidense de comprar o incluso anexar Groenlandia , que habían deteriorado las relaciones entre Washington y la Unión Europea. Como parte del pacto, Estados Unidos prevé establecer dos nuevas bases militares en territorio groenlandés y profundizar la cooperación en defensa.

En ese contexto, Islandia ganó relevancia dentro de la estrategia estadounidense para el Ártico . El país no cuenta con fuerzas armadas desde su independencia en 1944 y su seguridad depende de la OTAN y de un tratado bilateral de defensa firmado con Estados Unidos en 1951.

Washington no posee actualmente una base militar permanente en territorio islandés, aunque busca fortalecer su presencia sobre las rutas de acceso al Ártico, una región que adquirió mayor importancia estratégica ante la competencia con Moscú y Beijing.

La tensión entre Trump e Islandia

La relación bilateral atravesó un episodio de tensión a comienzos de septiembre, cuando Trump difundió una imagen generada con inteligencia artificial que mostraba aparentemente a América del Norte, el Caribe, Groenlandia e Islandia como parte de los “Estados Unidos de América”.

El Gobierno islandés presentó entonces una protesta diplomática y convocó al embajador estadounidense para “transmitir un mensaje claro de que la imagen era totalmente inapropiada”, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Islandia.

Trump volvió a referirse a Groenlandia este domingo al publicar en Truth Social otra imagen creada con inteligencia artificial. En esta ocasión, su rostro aparecía sobre un paisaje que parecía corresponder a la isla, acompañado por las palabras “Hello, Greenland!”.

La visita de Rubio también llega semanas después de que Islandia rechazara retomar las negociaciones para ingresar a la Unión Europea. En la votación realizada a fines de agosto, el 52,8% se manifestó en contra de reanudar las conversaciones y el 47,2% votó a favor. Las negociaciones permanecen suspendidas desde 2013.

Estados Unidos prevé establecer dos nuevas bases militares en Groenlandia. @POTUS

Grecia y Portugal, las próximas escalas de Rubio

Tras su paso por Reykjavik, el secretario de Estado viajará a Atenas para participar de un “diálogo estratégico” con el Gobierno de Grecia, miembro de la OTAN. Las conversaciones estarán enfocadas principalmente en seguridad regional y energía.

Las guerras en Irán y Ucrania expusieron las vulnerabilidades de las cadenas de suministro energético, mientras que Grecia busca consolidarse como un punto estratégico para el transporte de gas natural hacia el sureste europeo.

La escala también se producirá después de informes sobre posibles conflictos de intereses relacionados con la embajadora estadounidense en Grecia, Kimberly Guilfoyle. El congresista Gregory Meeks pidió explicaciones a Rubio luego de que The Wall Street Journal informara que la diplomática habría señalado que Estados Unidos podría generar “cambios políticos” en países europeos.

Finalmente, Rubio realizará una breve visita a Lisboa, Portugal, antes de regresar a Estados Unidos. Será además el primer secretario de Estado estadounidense en visitar Islandia desde el viaje de Antony Blinken en 2021.