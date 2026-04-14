Ámbito Debate presenta Finanzas & Inversiones, un evento para conocer a fondo la transformación del sector

Nueve especialistas y referentes disertarán a lo largo de cinco paneles moderados por periodistas de Ámbito. Será este miércoles a las 9:30 y se podrá seguir en vivo.

Ámbito Debate realizará este miércoles el evento Finanzas & Inversiones , una jornada donde especialistas y referentes del sector disertarán sobre inclusión financiera, el impacto de las tecnologías en la industria, inversiones sostenibles, digitalización de los servicios financieros y las oportunidades de negocios ante el actual contexto económico.

La nueva entrega del ciclo comenzará a las 9:30 y se desarrollará en Lex Tower , ubicada en Corrientes 1464. Contará con cinco paneles y la participación de nueve actores centrales del mundo de las finanzas y las inversiones, quienes dialogarán con los especialistas de Ámbito .

Al igual que todos los eventos del año, el del miércoles se podrá seguir en vivo a través de ambito.com y del canal de YouTube de Ámbito . Además, toda la cobertura estará disponible en la cuenta de Instagram de Ámbito, como así también las notas posteriores.

El panel de apertura será moderado por el periodista y editor de Economía y Finanzas de Ámbito, Juan Pablo Marino , y estará dedicado a los créditos y productos financieros. Participarán el gerente de Finanzas de Banco Credicoop, Pablo Luna , y el Chief Investment Officer en Santander Asset Management, Cristian Brau .

Contexto, comportamiento de los inversores, flujos, impacto macro, transformación digital del inversor, tecnología, personalización y futuro de los clientes serán algunos de los tópicos principales que abordarán durante la charla.

Posteriormente, a las 10:15, será el turno del segundo panel, también a cargo de Marino, quien dialogará con Federico Borggi, CIO de IEB Fondos, y con Javier Casabal, Sr. Fixed Income Strategist de Adcap, acerca de Inversiones, FAL y mercado de capitales.

Embed - Ambito Debate on Instagram: " El juego cambió y las oportunidades también. Se viene una nueva edición de Ámbito Debate, donde se abordará la situación actual del mercado financiero y los desafíos que enfrentan hoy los inversionistas en un escenario que no para de transformarse. Crédito, inversión y nuevas tecnologías, en el centro de la conversación. Líderes del sector bancario, fintech y del mercado de capitales se reúnen para analizar qué está pasando y, sobre todo, qué puede venir. Nos acompañan: Pablo Luna, Gerente de Finanzas de Banco Credicoop Cristian Brau, CFA, Chief Investment Officer en @santander_ar Federico Broggi, CIO de @iebmas Javier Casabal, Sr. Fixed Income Strategist de @adcap.arg Marcos Victorica, CEO de @basstorage Christian Buteler, economista Carlos Peralta, Director de Asuntos Corporativos de @bitso.ar Mariano Francisco Biocca, Director Ejecutivo de @camarafintechar Manuel Ferrari, Presidente de @ongbitcoinargentina 15 de abril | 9.30 hs Seguilo en vivo por ambito.com/ambito-debate Agradecemos a @santander_ar, Credicoop, @iebmas, @basstorage, @grupoa2.arg, Lex Tower y Cinco Hispanos Compañía de Alimentos por acompañarnos." View this post on Instagram

El tercer panel de la jornada, en tanto, se realizará a la 11:10 y será moderado por el periodista especializado en Economía & Finanzas de Ámbito Juan Strasnoy Peyré. Marcos Victorica, CEO de Bas Storage, y el economista Christian Buteler serán los speakers.

En la antesala del miércoles, Victorica anticipó algunos de los conceptos que desarrollará. "La clave para evitar grandes pérdidas de valor es construir una cartera diversificada", aseguró, al tiempo que remarcó que "disminuir la correlación con los mercados tradicionales es el método más eficaz para sortear las turbulencias de los activos con mayor exposición".

"Cuando la inseguridad financiera se vuelve la norma, la estabilidad se transforma en un activo invaluable. Así, los inversores tienden a volcarse hacia bienes alternativos que combinan solidez y rendimiento", sostuvo.

A las 12:00 tendrá lugar el cuarto panel, que tendrá como speakers al director de Asuntos Corporativos de Bitso Argentina, Carlos Peralta, y al presidente de la ONG Bitcoin Argentina, Manuel Ferrari.

Ambos conversarán con Juan Pablo Marino sobre cuestiones la adopción y el uso de las criptomonedas en Argentina, los dólares digitales y la competencia con los bancos, la regulación y el impacto positivo, el Bitcoin y el ciclo de mercado y el futuro del sistema financiero.

Finalmente, el evento tendrá como corolario una entrevista mano a mano de Juan Strasnoy Peyre con Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

Los temas centrales serán: Transformación y estado actual del sistema financiero en Argentina; coyuntura económica y su impacto en el sector; el desafío pendiente: profundidad financiera; barreras actuales para escalar el sistema; y el rol estratégico de la industria fintech y sus perspectivas.

Agenda completa

9.30 hs - Panel 1 (Productos financieros/créditos)

Pablo Luna , Gerente de Finanzas de Banco Credicoop

, Gerente de Finanzas de Banco Credicoop Cristian Brau - Chief Investment Officer en Santander Asset Management

- Chief Investment Officer en Santander Asset Management Modera Juan Pablo Marino 10.15

10.15 - Panel 2 (Inversiones, FAL, mercado de capitales)

Federico Broggi, CIO de IEB Fondos

CIO de IEB Fondos Javier Casabal , Sr. Fixed Income Strategist de Adcap

, Sr. Fixed Income Strategist de Adcap Modera: Juan Pablo Marino

11.10 - Panel 3

Marcos Victorica , CEO de BAS Storage

, CEO de BAS Storage Christian Buteler , economista

, economista Modera: Juan Strasnoy

12.00 –Panel 4

Carlos Peralta , director de Asuntos Corporativos de Bitso Argentina

, director de Asuntos Corporativos de Bitso Argentina Manuel Ferrari , Presidente ONG Bitcoin Argentina

, Presidente ONG Bitcoin Argentina Modera Juan Pablo Marino

12.30 – Entrevista