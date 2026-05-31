A un año del fin del cepo al dólar, los argentinos compraron más de u$s36.000 millones: cómo impactó en las reservas del BCRA y el ahorro

La flexibilización para la adquisición de divisas tuvo una demanda récord por parte de los ahorristas. El Gobierno apuesta a avanzar gradualmente con su plan de normalización económica.

A un año de la eliminación del cepo para la compra de dólares por parte de las personas físicas, los argentinos adquirieron más de u$s36.000 millones en el mercado formal. El dato refleja que, pese a la desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria que busca sostener el gobierno de Javier Milei , el dólar continúa siendo el principal refugio de ahorro para millones de personas.

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Los últimos datos del Banco Central (BCRA) muestran que durante abril las compras brutas de divisas alcanzaron los u$s2.727 millones, con la participación de 1,5 millones de compradores. La cifra representó una recuperación respecto de los meses previos y volvió a ubicar al atesoramiento como uno de los principales factores de demanda de dólares en la economía.

Desde que el Gobierno levantó el cepo para personas humanas en abril de 2025, las compras acumuladas ya superan los u$s36.000 millones , mientras que el saldo neto entre compras y ventas ronda los u$s30.700 millones . Si se incorporan otras transferencias privadas de divisas, el flujo acumulado supera los u$s41.000 millones .

El comportamiento de los ahorristas volvió a mostrar fuerza durante abril. Luego de dos meses de moderación, la demanda para atesoramiento volvió a acercarse a los u$s3.000 millones, impulsada por una mayor flexibilización cambiaria y por la persistente preferencia de los argentinos por mantener parte de sus ahorros dolarizados.

Sin embargo, el aumento en la compra de dólares no derivó en una caída de reservas. Por el contrario, el Banco Central logró compensar esa demanda gracias a los ingresos provenientes de exportaciones, colocaciones financieras y emisiones de deuda del Tesoro.

dolar caputo prestamos financmiamiento A un año de la apertura cambiaria, los argentinos compraron u$s36.000 millones.

Según el balance cambiario oficial, las reservas internacionales crecieron en abril unos u$s2.464 millones y finalizaron el mes por encima de los u$s44.500 millones. La mejora respondió principalmente a compras de divisas por parte del BCRA en el mercado oficial y a ingresos financieros vinculados al programa económico.

En paralelo, la autoridad monetaria continuó acumulando dólares durante buena parte del año, favorecida por la liquidación de exportaciones, el ingreso de financiamiento externo y la estabilidad cambiaria que acompañó el proceso de flexibilización del mercado.

La apuesta del Gobierno: más libertad cambiaria y acumulación de reservas

La eliminación parcial del cepo fue una de las medidas centrales del programa económico de Javier Milei y formó parte de los compromisos asumidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

La estrategia oficial combinó apertura gradual del mercado cambiario, disciplina fiscal, contracción monetaria y fortalecimiento de reservas para intentar estabilizar la economía y reducir la inflación. En ese esquema, el Gobierno permitió la libre compra de dólares para personas físicas, aunque mantuvo restricciones sobre buena parte de las operaciones corporativas.

Dólares La dolarización de ahorros, bajo la lupa a un año del fin del cepo. Imagen: Freepik

El equipo económico sostiene que una liberalización total todavía dependerá de la consolidación de las reservas internacionales y de una mayor estabilidad macroeconómica. Por eso, mientras avanzó con flexibilizaciones para individuos e inversores, mantuvo controles sobre algunas operaciones empresariales y reforzó mecanismos para evitar maniobras especulativas.

En el mercado existe consenso en que el principal desafío para la próxima etapa será sostener el ingreso de divisas suficiente para financiar la creciente demanda privada de dólares sin comprometer la acumulación de reservas que exige el programa con el FMI.

Un cambio que tuvo resultados mixtos

El primer año sin cepo para personas físicas dejó una postal inédita: millones de argentinos pudieron volver a comprar dólares libremente y el sistema absorbió una demanda superior a los u$s36.000 millones sin generar una crisis cambiaria inmediata.

Sin embargo, el fenómeno también expuso una característica estructural de la economía argentina: incluso en un contexto de menor inflación y mayor estabilidad financiera, el dólar sigue ocupando un lugar central en las decisiones de ahorro.

La evolución de las reservas, la llegada de inversiones y la capacidad del Gobierno para profundizar la apertura cambiaria serán algunos de los factores que definirán si el proceso iniciado hace un año puede avanzar hacia una normalización más amplia del mercado de cambios o si deberá enfrentar nuevas tensiones en los próximos meses.