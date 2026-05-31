Mirtha Legrand volvió a criticar la estatua que le hicieron en Villa Cañás: "¡Yo soy linda y eso es horrible!"

La conductora recordó el polémico homenaje realizado en su ciudad natal y reiteró que no se siente representada por la escultura.

La conductora volvió a referirse al homenaje realizado en su ciudad natal y reiteró que la escultura no la representa.

Mirtha Legrand volvió a cuestionar la estatua que le dedicaron en Villa Cañás y dejó una vez más en claro que nunca estuvo conforme con el resultado. Durante una conversación en su programa, la conductora recordó el homenaje realizado en su ciudad natal y lanzó una frase que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la emisión: “ ¡Yo soy linda y eso es horrible! ”.

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La histórica conductora se refirió al tema mientras compartía la mesa con Ricky Maravilla, quien contó que las autoridades planean inaugurar una estatua en su honor. Lo que comenzó como una charla distendida derivó en un nuevo capítulo de una polémica que acompaña a Mirtha desde que la obra fue presentada en 2023.

Todo comenzó cuando Ricky Maravilla comentó que tendrá un homenaje similar. Mirtha celebró la noticia y respondió: “ Uy, qué bueno, eso merece un aplauso ”. Sin embargo, el clima cambió cuando Denise Dumas recordó la experiencia de la conductora con su propia estatua.

“Ojo, porque Mirtha no estaba muy contenta con su estatua” , señaló la panelista. La respuesta fue inmediata. “ Ah, no, la mía es horrible ”, disparó Legrand entre risas.

Lejos de suavizar su postura, la conductora profundizó su opinión sobre la obra. “ Que no se enoje el escultor, pero no es linda, no soy yo. ¡Yo soy linda y eso es horrible! ”, expresó. El comentario provocó carcajadas en el estudio, mientras Denise Dumas intentaba resumir el sentimiento de la diva: “Claro, no te sentís identificada”.

mirtha legrand estatua Un comentario durante su programa reavivó la polémica en torno a la figura inaugurada en Villa Cañás. El Trece

Un homenaje que nunca convenció a la conductora

La historia comenzó en junio de 2023, cuando Villa Cañás decidió homenajear a su vecina más famosa con una estatua exhibida durante la feria de artesanos organizada por el aniversario número 121 de la ciudad.

La iniciativa buscaba reconocer la extensa trayectoria de Mirtha Legrand y sumar un atractivo turístico para la localidad santafesina. Sin embargo, la reacción de la conductora fue contundente desde el primer momento.

Apenas vio la escultura, Mirtha expresó una frase que con el tiempo se volvió inseparable de la obra: “No es linda, no soy yo”. Desde entonces, cada referencia al homenaje suele derivar en nuevos comentarios de la conductora sobre el aspecto de la figura.

La estatua se transformó en una atracción para turistas y vecinos

Lejos de desaparecer, la escultura terminó adquiriendo una notoriedad inesperada. La figura generó debates, memes y comentarios en redes sociales, mientras turistas y vecinos comenzaron a acercarse para fotografiarse junto a ella.

El intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, explicó meses atrás cómo surgió el proyecto y destacó la importancia de la conductora para la identidad local: “Por supuesto que es un honor para nosotros los cañaseños, porque nos representa nada más y nada menos que Mirtha Legrand, donde es su ciudad natal”, señaló en una entrevista televisiva.

El jefe comunal también reveló que mantiene contacto frecuente con la diva. “Estamos en permanente contacto con ella porque tengo su WhatsApp. Y por teléfono también solemos hablar”, contó.

mirtha legrand (1) El homenaje sigue generando repercusiones y continúa ocupando un lugar destacado en la vida cotidiana de Villa Cañás.

Una polémica que sigue sumando capítulos

La obra, realizada por el escultor Daniel Melero, fue concebida con un diseño moderno y construida en chapa, una elección artística que dividió opiniones desde el primer día.

Pese a las críticas, el interés del público llevó a que la estatua volviera a exhibirse en 2024 por pedido de vecinos y visitantes. Según explicó Gizzi, muchas personas llegaban a la ciudad específicamente para verla.

“Después, a raíz de lo que pasó en el transcurso del año, tuvo tanta difusión y tanta movida que al año siguiente, en 2024, cuando también celebraba una vez más la feria de artesanos, la volvimos a colocar por pedido de la gente”, relató.

Así, entre bromas, críticas y curiosidad popular, la estatua continúa ocupando un lugar destacado en Villa Cañás. Y aunque el homenaje nunca logró conquistar a su protagonista, quedó claro que Mirtha Legrand sigue teniendo la última palabra cada vez que el tema vuelve a escena.