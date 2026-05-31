Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto se paga en junio 2026, según la cantidad de hijos

El organismo mantendrá en junio los nuevos valores del beneficio, tras el aumento aplicado por Capital Humano en mayo.

La prestación alimentaria se deposita automáticamente junto con la AUH y no requiere inscripción previa.

ANSES continuará pagando durante junio la Tarjeta Alimentar con los valores actualizados, tras el incremento dispuesto por el Ministerio de Capital Humano. El beneficio está destinado a familias que cobran la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo y pensiones para madres de siete hijos o más.

La actualización aplicada durante mayo representó uno de los aumentos más importantes de los últimos años dentro de la prestación alimentaria. La suba buscó recomponer el poder de compra de sectores vulnerables, afectados por la inflación acumulada.

A diferencia de otras prestaciones administradas por ANSES, la Tarjeta Alimentar no utiliza la fórmula de movilidad mensual basada en inflación. Por ese motivo, los montos definidos tras la resolución oficial se mantienen vigentes también durante junio. El beneficio se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH o la Asignación por Embarazo . No es necesario completar formularios adicionales ni realizar un trámite presencial para acceder al pago.

Tarjeta Alimentar: montos según cantidad de hijos

Los montos de la Tarjeta Alimentar en junio quedaron establecidos según la cantidad de hijos que integran el grupo familiar. Los valores fueron oficializados luego de la actualización aplicada por el Ministerio de Capital Humano durante mayo.

las familias que tienen un hijo y cobran AUH o Asignación por Embarazo recibirán $72.250 en concepto de Prestación Alimentar

en el caso de hogares con dos hijos, el monto asciende a $113.299

las familias con tres hijos o más percibirán $149.425 durante junio

ANSES recordó que el dinero se deposita automáticamente junto con la prestación principal y aparece acreditado en la misma fecha de cobro correspondiente a la AUH. Además, las personas beneficiarias pueden consultar la liquidación completa desde Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de Seguridad Social. Ahí figura el detalle de cada prestación incluida en el pago mensual.

La prestación alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 14 años inclusive, embarazadas a partir del tercer mes que cobran AUE y madres que perciben pensiones no contributivas por siete hijos o más.

El programa no exige inscripción previa, porque la asignación se otorga automáticamente cuando ANSES detecta que la persona cumple las condiciones requeridas dentro de sus registros sociales y familiares.

Uno de los puntos centrales del beneficio es que no tiene retenciones como sí ocurre con la AUH. El dinero depositado por Tarjeta Alimentar se cobra en su totalidad cada mes.

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Monto de la AUH de ANSES en junio 2026

En paralelo con la Tarjeta Alimentar, ANSES aplicará durante junio un incremento de 2,58% sobre la Asignación Universal por Hijo, debido a la fórmula de movilidad mensual vigente, desde el Decreto 274/2024. Con el aumento confirmado, el valor bruto de la AUH será de $144.959 por hijo. ANSES retiene el 20% del haber mensual hasta la presentación anual de la Libreta AUH, por lo que el pago directo efectivo será menor.

En el caso de hijos con discapacidad, el valor de la prestación supera ampliamente los montos generales debido al esquema diferencial que aplica ANSES para esa categoría.

Las familias que además reciben Tarjeta Alimentar pueden superar ampliamente los $250.000 mensuales, dependiendo de la cantidad de hijos y beneficios complementarios que tengan activos. Otro extra que seguirá vigente durante junio es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a embarazadas y familias con niños de hasta tres años. Ese adicional también se actualiza por movilidad.

ANSES informó que todos los pagos se depositarán según la terminación del DNI y podrán consultarse desde el calendario oficial disponible en la web del organismo. El organismo recomienda mantener actualizados los datos personales, vínculos familiares y CBU para evitar demoras en la acreditación de las prestaciones sociales.