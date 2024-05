Ricardo Martínez: "La minería volvió a las grandes ligas"

"Podría ser beneficiosa una medida como el RIGI"

En ese sentido, entiende que existen una cantidad de proyectos que se encuentran "trancados" y que para ellos podría ser beneficiosa una medida como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), ya que podría "marcar una tendencia de estabilidad para 30 años".

"Algunas cuestiones del RIGI han sido criticadas", apuntó Martínez en relación con la polémica por la apertura importadora, pero explicó que "los grandes proyectos traen a principio lo que no consiguen en la industria local, pero luego si consiguen todos sus insumos no van a ir a importar elementos menores".

"¿Quiénes pueden traccionar para que las pymes crezcan? Los grandes usuarios de esas mercaderías que las pymes producen, es como alimentar la máquina", continuó.

Asimismo, hizo saber que la mano de obra calificada puede ser uno de los problemas a enfrentar en el futuro, y que hay que "trabajar muy rápido" por ello. "Lo principal es tener una educación secundaria y terciaria acomodada, la universitaria sola se va acomodando a la situación de crecimiento de la industria", manifestó.

"El gran tema es la infraestructura, ese es nuestro principal desafío", se sinceró el jerarca. "Caminos, energía, gas, energía eléctrica, accesos, es fundamental", valoró. "Tenemos que tener un país que colabore con esa estructura y que planee", puntualizó al respecto.

Sobre esto último, comentó que "faltan tejer las estructuras de asociación entre las distintas provincias con los gobiernos nacionales y los provinciales", pero que mañana se firma el acuerdo de la Mesa del Cobre con varios gobernadores y que esto será "un evento importante".

"Esta situación de la macroeconomía ha hecho que la cañería de proyectos se vaya llenando", indicó. "El Pachón en 2010 tenía 850 millones de toneladas de reservas, hoy tiene más de 3.800 millones, no se conocía Josemaría, no se conocía Filo del Sol, no se conocía tanto a Altar, todo ha crecido", expresó.

"Cuando se suma todo esto, a las cifras conservadoras de hoy, las cifras son de muchos ceros, billones", detalló Martínez. "Eso puede alimentar una escalera de producción que empiece con proyectos dentro de tres años, después a los otros tres (años) otros proyectos, y cuando vos ponés eso tenés 15 años donde sumás los capex y te da alrededor de 25.000 millones de dólares", continuó.

Martínez explicó que hace unos años se pensaba que se podrían llegar a desarrollar unos 20.000 millones de dólares de capex en toda la Argentina, pero que, hoy por hoy, ese es el capex necesario solamente para San Juan. "Si le ponés Catamarca, Salta, lo que se puede descubrir en San Juan, en Mendoza o en otras latitudes, Argentina puede sumar un capex en 15 años de 30.000 o 35.000 millones de dólares en inversiones", enfatizó.

"El Estado debe prepararse", dijo Martínez, y añadió: "Tiene que preparar los planes para construir todo lo que hay que construir de infraestructura y de mejorar servicios y educación".

Acerca de esto, comentó que "todo el mundo compara las exportaciones mineras de Chile con las de Argentina", pero que "nos llevaron muchos años de ventaja", ya que con distintos tipos de gobierno mantuvieron su seguridad jurídica. "No hay que inventar nada, el mundo ya inventó todas las motivaciones para que la minería se inserte en la economía de los países", subrayó.

En cuanto a la polémica por el porcentaje de regalías, Martínez aclaró que la masa impositiva es del 55% y que ese porcentaje se desglosa en un 85% para la nación y un 15% para la provincia, y que dentro de ese 15% está el 3% de las regalías y un 1,5% de fideicomiso y "algunos impuestos provinciales y tasas municipales".

"El bocado del león se lo lleva la nación, y el problema es que mucho de ese 85% que va a nación vuelve a las provincias como coparticipación. Como la minería todavía impacta muy poco en el PBI nacional, vuelve a todas las provincias, incluso las que tienen prohibidas la minería", continuó.

"En San Juan no causa prácticamente ninguna diferencia si tuviéramos o no tuviéramos minería, otra sería la situación si nosotros captáramos parte de ese 85%", sostuvo.