Orlando Ferreres estimó una inflación de 2,6% en abril y anticipó un posible rebote en mayo.

El economista señaló que la desaceleración estuvo impulsada por una menor suba en alimentos, aunque advirtió que los aumentos en tarifas, combustibles y transporte podrían volver a presionar los precios.

El economista Orlando Ferreres aseguró este domingo que la inflación de abril se ubicará en torno al 2,6% , por debajo del 3,4% registrado en marzo. No obstante, advirtió que mayo podría mostrar un leve rebote impulsado por subas en servicios públicos , combustibles y transporte .

Durante una entrevista radial, Ferreres explicó que la desaceleración de abril estuvo motorizada principalmente por una menor presión en alimentos , aunque señaló que rubros como esparcimiento , transporte , comunicaciones e indumentaria continuaron registrando aumentos relevantes. En ese sentido, proyectó que la inflación de mayo podría ubicarse entre 2,5% y 3% , condicionada por incrementos en agua , gas , nafta y salud .

El analista describió además una “ economía dual ”, con sectores como el agro , la minería , la energía y el sistema financiero mostrando un buen desempeño, mientras que actividades como la construcción y la industria manufacturera continúan rezagadas. En ese marco, consideró que el crecimiento económico anual podría rondar el 2,8% , aunque advirtió que persisten debilidades en la inversión y el consumo .

El economista señaló que la desaceleración estuvo impulsada por una menor suba en alimentos, aunque advirtió que los aumentos en tarifas, combustibles y transporte podrían volver a presionar los precios.

El economista sostuvo también que la recuperación del salario real y las paritarias podrían impulsar una mejora gradual en el consumo durante los próximos meses, aunque remarcó que la inversión sigue siendo insuficiente para consolidar un crecimiento sostenido. Además, alertó que el riesgo país continúa siendo un factor clave que limita la llegada de capitales externos.

Por último, aseguró que el tipo de cambio se mantendría relativamente estable en el corto plazo y descartó fuertes subas del dólar en los próximos meses, mientras el Banco Central de la República Argentina continúa fortaleciendo reservas y el mercado permanece atento a la evolución política y macroeconómica del país.

La inflación se desaceleró en abril

La inflación de abril mostró una desaceleración, aunque no representa un alivio real para los hogares, ya que el freno en los precios aparece atado a la caída del consumo, la pérdida de poder adquisitivo y la mayor dependencia del crédito y la asistencia estatal para cubrir necesidades básicas. Tal es así, que más de la mitad de los hogares no logró cubrir la canasta básica.

El índice de precios al consumidor (IPC) avanzó 2,6% en abril, según la medición del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), lo que implica una baja de 0,7 puntos porcentuales (p.p) respecto a marzo, aunque se explica por una menor presión estacional en educación tras el inicio de clases, una moderación en tarifas de vivienda y servicios —cuyos aumentos pasaron del 5,6% al 3,9%— y una desaceleración en alimentos y bebidas, que mermaron del 3,6% al 2,1%.

Sin embargo, el informe advierte que este último punto no responde a una mejora estructural, sino a la contracción de la demanda por el deterioro del ingreso real. En el acumulado del año, la inflación ya alcanza el 12,1%, superando en 2,1 p.p lo previsto en el Presupuesto 2026 para todo el período. En paralelo, el valor de la Canasta Básica Total (CBT) para un hogar tipo de cuatro integrantes -que determina la línea de pobreza- se ubicó en $1.876.722, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que marca la línea de indigencia— alcanzó los $1.029.591, tras una suba mensual del 2,1% y un incremento acumulado del 13,9% durante 2026.

Vale remarcar que los datos surgen principalmente de la Encuesta de Hogares (EH) realizada por el IETSE en abril 2026 sobre una muestra de 2.500 casos distribuidos en distintos sectores socio – económicos de la provincia de Córdoba.