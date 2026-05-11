Con el blindaje de Javier Milei, Manuel Adorni se consolida como el hombre más fuerte del Gobierno

El Presidente volvió a defender sin matices a su jefe de Gabinete durante la reunión de ministros y dejó expuesta la tensión creciente dentro del oficialismo. Mientras Manuel Adorni se muestra empoderado por el respaldo presidencial, aumentan las dudas sobre el costo político del escándalo por su patrimonio y sobre el impacto que la crisis puede tener en la gestión y en el futuro electoral de Javier Milei.

“Es paradójico, el hombre más cuestionado del Gabinete desde hace dos meses ( Manuel Adorni ) es hoy el más fuerte del Gobierno”, sostiene un viejo funcionario de la Casa Rosada haciendo referencia a que -con su tenaz defensa- el presidente Javier Miei parece subordinarse a quien, en principio, debería ser un eventual fusible.

En la última reunión del Gabinete realizada el viernes se produjo una fractura en el equipo de Gobierno que puede llegar a comprometer la gestión del Poder Ejecutivo. Según trascendió, la primera parte del encuentro se desarrolló con Milei como único expositor –la senadora Patricia Bullrich fue la única que intentó intercalar un comentario, pero el primer mandatario no le dio la palabra - .

Nuevamente, el Presidente fue enfático en la defensa de Adorni, planteando que se trata de un funcionario honesto que demostrará el origen de los gastos que hoy son motivo de cuestionamientos. Se dice que realizó una exposición de sus principios – prefiere perder las elecciones a cometer una injusticia como sería entregar a un colaborador valioso para “satisfacer el ego del periodismo ensobrado” – y realizó una apelación general a trabajar en equipo.

Tras su disertación, Milei se retiró de la reunión, que pasó a ser comandada por Adorni. El ministro coordinador no reconoció al resto del equipo el apoyo que le están dando, a pesar de que se comenta que cada vez más predomina entre los miembros del Gabinete la idea -que sería coincidente con la presunción del fiscal que investiga la causa– en cuanto a que Adorni no tiene forma de explicar su nivel de vida y está demorando su declaración jurada para “dibujar” los números.

Desde este punto de vista, se dice que para más de uno resultó impactante la declaración del contratista Matías Tobar ante la Justicia, quien dijo que Adorni le pagó 245.000 dólares en efectivo por refacciones en una casa en el country Indio Cua.

El jefe de Gabinete se sintió “empoderado” por el fuerte respaldo presidencial. En este contexto, llevó al terreno personal la línea argumental de Milei señalando, palabras más, palabras menos, “les quedó claro que el Presidente me apoya y al que no le guste ya sabe lo que tiene que hacer”.

Estos dichos parecieron dirigidos especialmente a Bullrich –que siguió insistiendo que Adorni debe presentar cuanto antes su declaración jurada-, pero provocaron “resquemores” dentro del equipo gobernante, según se deslizó después del encuentro.

KARINA MILEI MANUEL ADORNI MERCEDES BENZ Karina Milei se mostró junto a Manuel Adorni en un acto en Zárate. Presidencia

Adorni fue exitoso en su cosecha personal con el montaje de conferencias de prensa en la Casa Rosada que lo llevaron a la fama y le permitieron a los libertarios ganar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Pero hay quienes creen que tiene una actitud “individualista” que se reveló en distintas oportunidades. Por caso, recuerdan las declaraciones del jefe de Gabinete que tiempo atrás no tuvo problemas en comprometer al resto de los ministros señalando (sin precisar) que no era el único que había llevado familiares en el avión presidencial.

Y en estos días calificó de “traidora” (sin mencionarla) a la periodista Cristina Pérez porque ella era una de las que pedían explicaciones por el origen de su patrimonio. “Una persona que conduce un noticiero se horrorizó por uno de mis viajes. Estaba horrorizada por donde viajé, qué terrible con todo esto. Y esa persona estuvo a punto de viajar conmigo”, dijo Adorni en un reportaje, refiriéndose a la periodista, que está casada con el diputado y exministro de Defensa, Luis Petri. En respuesta, Pérez argumentó su obligación de informar.

En la Casa Rosada sostienen que es prácticamente nula la chance de que Adorni presente su renuncia. Quienes le tienen poco aprecio señalan no sólo por la reciente ratificación presidencial, sino porque consideran que difícilmente conseguiría empleo en el sector privado y que en el llano le sería más difícil su defensa judicial.

Preocupación

Mientras tanto, el clima que se percibe en la Casa Rosada es que más de un funcionario está preocupado por cómo continuará el Gobierno en momentos en que se sigue erosionando la imagen pública por el caso Adorni, el jefe de Gabinete pierde sintonía con los ministros y sigue abierto el enfrentamiento entre las dos figuras fuertes de La Libertad Avanza: Karina Milei y Santiago Caputo.

Para los analistas es un caso de estudio la pérdida de capital político que viene sufriendo el Gobierno, según muestran las encuestas, en buena medida por lo que se consideran errores propios. En los últimos meses pasó de ganar las elecciones de medio término y aprobar en el Congreso leyes importantes (como la reforma laboral) a estar salpicado escándalos.

Si bien todavía falta mucho, entre los libertarios hay quienes están preocupados por que se ponga en peligro la reelección del presidente. Por lo pronto, ha trascendido que ya distintos grupos de poder están buscando figuras de centro derecha alternativas a Milei. Y se dice que la primera que ha visto esta oportunidad es Patricia Bullrich.

ADORNI BULLRICH Patricia Bullrich junto a Manuel Adorni. Presidencia

Mejora

En el Ministerio de Economía se quejan porque las tensiones políticas “tapan” buenas noticias como que la actividad ha tocado un piso y que a partir de ahora se recuperará al tiempo que se desacelerará la inflación.

En este sentido, la producción industrial mostró un avance mensual de 3,2% en marzo en tanto que la actividad en la construcción se expandió 4,7%. Los indicadores adelantados que manejan en el Palacio de Hacienda tienden a confirmar estas tendencias.

Mientras los analistas privados proyectan un descenso a cerca de 2,5% para la inflación del mes pasado (casi un punto por debajo del registro precedente), el comienzo de mayo muestra también una cierta normalización.

Los precios de los bienes de consumo masivo tuvieron una suba de 0,6% en la primera semana del presente mes, según Ecolatina, equivalente a una tasa mensual de 2,6%. Por su parte, Equilibra considera que la primera semana de mayo empezó parecido a abril (una suba de 1,3%) y proyecta para el mes una variación de 2,3%.

Un elemento que juega a favor es la estabilidad del dólar. Desde este punto de vista, en el mercado de cambios se observa que, desde febrero pasado, cada vez que el tipo de cambio se ubica en torno de los $1.400 el Banco Central reduce el ritmo de compras fijando un techo a la cotización de la divisa.