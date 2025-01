Alexis Guerrera: "El massismo no será un obstáculo si hay número para terminar con el límite a las reelecciones indefinidas"

Periodista: ¿Se va a retomar esta semana la negociación?

Alexis Guerrera: Estamos viendo la ronda de reuniones que teníamos prevista para la semana. Es clave considerar que la recaudación nacional cayó un 8%, lo que impacta gravemente en la provincia de Buenos Aires. La gobernación está recalculando todo con la prórroga del presupuesto, lo que incluye trabajar con ARBA en la emisión de las boletas con la Ley Impositiva prorrogada. También se está reformulando el presupuesto de cara a marzo, cuando vencen deudas y no habrá endeudamiento disponible. Las próximas horas serán decisivas para determinar si podemos iniciar las negociaciones el martes o si necesitamos más tiempo para aclarar el panorama. Hay que ver si ese presupuesto, esa Ley Impositiva y ese endeudamiento se siguen necesitando. La provincia necesita 30 días una vez que tiene la Ley Fiscal para poder emitir cobros de impuestos e introducir en el sistema los nuevos parámetros. Veremos si logramos abrir las negociaciones o necesitamos un tiempo más.

P: ¿A quiénes se convocará a participar de esa mesa?

AG: La convocatoria para el 7 era del interbloque del PRO, UCR+Cambio Federal y Coalición Cívica. Para el miércoles, estábamos organizando la reunión con Acuerdo Cívico-UCR-GEN y con el bloque Unión Renovación y Fe.

P: ¿Por qué podrían llegar a un acuerdo si no se logró el consenso en la sesión del 27?

AG: Porque en política nunca nada está terminado hasta que se termina. Quizá faltó tiempo, diálogo, entendimiento. Este nuevo encuentro intenta subsanar esas cuestionas, más allá de los pedidos puntuales: fondos para municipios, porcentaje del endeudamiento que irá para los distritos, cargos prorrogados por decreto, cargos por la Corte si o no, y endeudamiento. Son 4 o 5 temas sobre los cuales, si nos podemos de acuerdo, podremos avanzar.

Alexis Guerrera, Teresa García y Facundo Tignanelli.jpg Conferencia de prensa de las bancadas de UxP tras la no sanción del Presupuesto bonaerense

P: ¿Esa discusión debe incluir las designaciones vacantes en la Corte?

AG: No creo que el marco del debate por el presupuesto sea el momento o el contexto oportuno para discutir esto. No es el ámbito. Es un procedimiento más complejo. La provincia necesita ocupar y definir esas 4 vacantes, estamos todos de acuerdo. Este es un año en que deberíamos resolverlo. Pero quien ocupa cada lugar es una conversación que debe ser aparte de la discusión del presupuesto.

P: ¿Y el fin del límite a las reelecciones indefinidas se puede discutir ahora?

AG: Es un tema que podría llegar a estar en la mesa. Desconozco cuál es el resultado final de ese tema.

P: ¿El Frente Renovador sigue estando en contra de reinstalar las elecciones indefinidas, o en función de las necesidades para la aprobación de estas leyes, puede llegar a rever su postura?

AG: El massismo, si hay número para tratarla, no va a ser un obstáculo para su tratamiento, ni una piedra el camino.

P: En las negociaciones con el Ejecutivo se acordó un fondo para los municipios. ¿Queda por destrabar el porcentaje de la deuda que estará destinada a las comunas?

AG: Se cerraron 160 mil millones atados al presupuesto. Quedó sin resolución el porcentaje sobre el endeudamiento para los municipios. Tampoco quedó resuelto un tema que solicitó la oposición para que todos los cargos que estuviesen prorrogaos por decreto, vencieran el 31 de marzo, lo cual requería de nuevas propuestas y designaciones. Se avanzó en un esquema de altas por bajas, pero hubo dos lugares -Contaduría y Tesorería- sobre los que no hubo acuerdo. Faltó afinar algunas cuestiones en ese rubro.

P: ¿Una mayor cohesión del bloque peronista hubiera favorecido la sanción de las normas?

AG: Había 37 colas sentadas y 37 pares de manos dispuestas a ser levantadas. Más allá de la situación política, analicemos las matemáticas en la Cámara. Unión por la Patria cuenta con 37 diputados sobre 92. Llegamos a acuerdos con el bloque Acuerdo Cívico-UCR-GEN y Unión Renovación y Fe, con parte del interbloque PRO, UCR-Cambio Federal y Coalición Cívica para tener Presupuesto y Fiscal. Faltaban dos tercios fundamentalmente de ese interbloque. Ahí ser empezó a complejizar la negociación. El gobernador entendía que no le servía de nada tener un Presupuesto y una Ley Fiscal sin el endeudamiento. Terminaba siendo un presupuesto ficticio.

P: ¿Confían en que se podrá avanzar?

AG: Estamos en un día clave. Confiamos en que se puede avanzar. El Ejecutivo está recalculando si llega para el martes con una propuesta coherente en función del nuevo escenario. Se están liquidando los impuestos provinciales en función de la prórroga de la Ley Impositiva y se está redibujando el presupuesto sobre la prórroga. Y hay un contexto macro, donde los ingresos que calculaba ese presupuesto que iban a ser provenientes del gobierno nacional cambiaron. Hay un gran interrogante. Tal vez, para el martes ese reordenamiento del Ejecutivo provincial no esté terminado y tengamos que postergar la reunión. El Ejecutivo no puede venir sin tener un escenario integral y preciso de lo que está sucediendo.

Alexis Guerrera.jpg

Desdoblar, interna del PJ y objetivos

Guerrera, de 53 años, es profesor. Fue concejal, intendente de General Pinto por cuatro períodos y diputado bonaerense. También fue presidente de Trenes Argentinos y se desempeñó como ministro de Transporte nacional durante el gobierno de Alberto Fernández. Es, además, el primer presidente de la Cámara de Diputados abiertamente homosexual.

P: ¿Por qué, en su discurso de asunción como titular del Cuerpo expuso que a veces “se condicionan las libertades y por ahí alguien dispara ‘el que se mueve es gay’. Yo me voy a seguir moviendo, eso no me va a limitar, eso no me condiciona”?

AG: Los días previos había habido ciertas arengas homofóbicas. Dije que Diputados es la casa del pueblo, del diálogo, del consenso y que, si pretendían que me quedara quieto, no iba a hacerlo. Yo reivindico que en mi carrera nunca fue un obstáculo. En mi pueblo, donde están quienes más me conocen, me llegó a votar el 82% de los electores. La condición sexual no limita la condición humana ni la política.

P: ¿Qué dinámica se propone darle a la Cámara teniendo en cuenta que será un año electoral y generalmente se torna más difícil sesionar?

AG: Que sigan trabajando las comisiones, como el año pasado, que trabajaron muy bien. Los años electorales, desde mitad de año, cae la intensidad de las sesiones. Pero vamos a tratar de mantener el ritmo, tratando las leyes que necesite el Ejecutivo. No es lo mismo un año con Presupuesto, Ley Fiscal y endeudamiento que sin esas herramientas que ordenan la gobernabilidad. Es probable que el gobernador vaya necesitando de otras herramientas si no tiene esas tres. Esa será la prioridad y, en segundo lugar, seguir atendiendo las propuestas que provienen de los legisladores de nuestra casa, y las que provienen del Senado.

P: ¿Cuál es la postura del massismo respecto al desdoblamiento electoral en la provincia?

AG: Es demasiado hablar de la postura del massismo. El cambio a nivel nacional, con la boleta única papel (BUP), trajo un nuevo escenario a la provincia que se está aún hoy analizando. Creo que las experiencias de desdoblar elecciones en varias provincias no fueron buenas. Hay varias experiencias en donde se despegó la elección provincial de la nacional, creyendo que les iría mejor y no fue así. Creo que el gobernador está esperando saber qué pasa con las PASO a nivel nacional –si se eliminan o no- para saber qué hacer acá. Si conservamos nuestro sistema de elección, con la boleta en tira, por una cuestión de logística, de organización de la justicia electoral provincial y de la junta electoral, es probable que sea una elección mucho más prolija y sin dificultades la concurrente: el mismo día boleta única papel y boleta tradicional, en dos urnas. Pero no es la opinión del Frente Renovador, sino la mía. Hoy con lo que tenemos a mano tal vez lo ideal sea la concurrente.

P: ¿Cómo es el vínculo con el gobernador Kicillof?

AG: Es bueno. Hemos hablado mucho estos días y en los días previos a la sesión fallida. Es un vínculo cordial, respetuoso y de escucha mutua que construimos desde que yo era intendente y el ministro de Economía de la nación.

P: ¿Qué lectura hace de la interna del peronismo y qué rol juega el massismo allí?

AG: Yo creo que siempre estamos tendiendo puentes. Los tres grandes espacios que componen UxP no es que están a los tiros, como quiere mostrar un sector de la prensa. Hay diferencias, pero no estamos en la trinchera esperando a ver quién asoma para legarle un tiro. Esas diferencias se van resolviendo desde los máximos referentes. Son diferencias que se pueden ir saldando.

P: ¿El justicialismo puede superar sus internas y ganarle a LLA en las elecciones de este año?

AG: Sí, tenemos que hacer todo lo que sea necesario para llegar juntos a las elecciones. Faltan 6 o 7 meses. ¿Sabes todas las cosas que pueden pasar? La recaudación de diciembre cayó 8% es porque el programa es espectacular para la especulación financiera, pero no para la economía real. Cuando los bonos argentinos empiezan a fallar, la plata se va. Tampoco es garantía el supuesto crédito que el FMI le va a dar al Gobierno para que la economía mejore. Ya lo vimos. Le dieron un crédito a Mauricio Macri, ganó la elección de medio término y después se desplomó la economía y no pudo reelegir. Seis meses en Argentina son 2 años en cualquier otro lado.

Alexis Guerrera, presidente de la Cámara de Diputados bonaerense.jpg Prensa Cámara de Diputados bonaerense

P: ¿Cómo analiza los recortes de fondos a la provincia llevados a cabo por el gobierno de Javier Milei?

AG: Negativamente. La provincia no es el gobernador Kicillof. Sino sus 17 millones de habitantes. Es el 60% del PBI, el 50% de la industria y otro tanto de las exportaciones agrícola ganaderas. La de Buenos Aires es la provincia más importante de la Argentina. Nos retiraron el fondo de seguridad, el incentivo docente, los recursos para transporte. Aclaro: no son fondos “discrecionales”, como dice el gobierno nacional, sino fondos que estaban dictados por ley. Desoyendo a las leyes y violentándolas de manera unilateral, se fueron cancelando. ¿Qué hizo el gobernador? No retiró fondos de seguridad, ni recursos para los maestros o dinero al transporte del interior, sino que fue compensando con recursos propios esa falta del gobierno nacional. Milei redujo orgullosamente el gasto público -que es seguridad, educación, transporte- y usó esos fondos para pagar deuda, diciendo que eso servía para no emitir, cosa que no hizo.