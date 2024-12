Axel Kicillof prorrogará el Presupuesto bonaerense y la Ley Impositiva

“El viernes pasado, la Legislatura no aprobó el presupuesto, la Ley Impositiva ni el endeudamiento”, manifestó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , durante una conferencia de prensa que encabezó en la Casa de Gobierno, en La Plata y añadió que el paquete de leyes "no era de ajuste, ni de recorte, sino de expansión y respondía a los recortes que nos hizo el gobierno nacional".

“Nuestras prioridades siguen siendo la salud, la educación, la seguridad, el trabajo, la obra pública y la producción . Lo seguimos llevando adelante, con menos recursos”, dijo y añadió: "Nuestro programa no es de ajuste, sostiene la obra pública y pone en marcha la actividad económica".

Así, Bianco continuó: "El pedido de endeudamiento era para hacer rollover de la deuda, de vencimiento de capital e intereses. Y la Ley Impositiva aseguraba que a ningún sector se le aumentaba su carga en términos reales". El ministro precisó que en los diversos encuentros mantenidos en los últimos 40 días con representantes de la oposición, no se realizaron "comentarios ni críticas" a las iniciativas.

"El 18 de diciembre, la oposición hizo dos pedidos: un pedido de fondos para los municipios y la renovación de algunos cargos que -por usos y costumbres- se les suele dar a representantes de la oposición. La Legislatura pasó a un cuarto intermedio y el Ejecutivo empezó a negociar esos puntos. No teníamos problema. Al gobernador le pareció bien entregar 125 millones de pesos para los municipios que, actualizados a un 30%, ascendían a 160 mil millones. También se mostró dispuesto a que si había que modificar los cargos en algunos organismos, los nombrarlos por decreto el mismo día", especificó.

En ese marco, sostuvo que el viernes pasado, cuando estaban previstas sesiones en espejo en ambas cámaras "apareció un nuevo requerimiento: coparticipar lo que tome el Ejecutivo este año de deuda". De es modo apuntó: "Estaba previsto 1 billón de deuda para responder a vencimientos de capital e intereses. Representaba una coparticipación del 16,4%. El gobierno hizo una contrapropuesta: coparticipar el 10%, porque sino se descalzaban las necesidades de la provincia y los fondos frescos que ingresarían. El gobernador estaba dispuesto a llegar a 250 mil millones de pesos para los municipios, pero aparecieron nuevos pedidos, de cargos en la Suprema Corte de Justicia bonaerense".

"La oposición pidió nombrar jueces. Eso no estaba en discusión. No son cosas que tengan que ver con el presupuesto. Bienvenidas las discusiones vinculadas con el Presupuesto, las mejoras, la creación de fondos para municipios, pero era imposible aprobar una ley de leyes en ese contexto, que solo nos dejaría gastos aprobados sin recursos".

A la vez, reconoció que en la discusión de las normas, se analizó la posibilidad de eliminar el fin de las reelecciones indefinidas. "Tras la caída de la sesión, muchos intendentes opositores me manifestaron mucha preocupación porque no se trató el tema de la reelección, que estaba también en debate, pero mucho no se dice", confesó y amplió: "Nosotros estamos a favor de las reelecciones indefinidas de todos los tipos de cargos".

Sostuvo que "como resultado, tenemos para 2025 dos situaciones: el presidente Milei dijo que iba a avanzar con la deep motosierra, los ajustes y recortes van a continuar, lo que impactará en la provincia" y agregó: "además, nos dejaron sin los recursos del presupuesto en la Legislatura. Empezamos el año en emergencia económica. Estamos trabajando en la prórroga del presupuesto de este año, con las modificaciones que corresponde y que la Ley de Administración Financiera nos permite".

Para el ministro, "la oposición quieren quebrar las arcas bonaerenses", por lo que contó que "el gobernador nos instruyó a que continuemos con el programa de gobierno y que cada peso que ingrese a las arcas bonaerenses con el Presupuesto prorrogado y la Ley Impositiva vigentes, la misma del año pasado, sea utilizada en inversiones, en pagar en tiempo y forma los vencimientos de la deuda y los salarios de los trabajadores estatales".

Subrayó luego que "en la provincia no habrá ajuste pese a que la oposición nos dejó sin presupuesto", remarcó que esa jurisdicción "no va a quebrar porque tiene un gobierno responsable y va a hacer un uso eficiente y responsable de sus recursos".

"Los legisladores establecieron continuar reuniones, pero el Ejecutivo no puede esperar porque debe seguir pagando cuentas. En Tesorería hay un montón de expedientes esperando el pago. El ministro de Economía, Pablo López; el director de ARBA, Cristian Girard; y la secretaria General, Agustina Vila, trabajan en el decreto de prórroga del presupuesto y en la readecuación de partidas", continuó y completó: "En la Impositiva se seguirá aplicando lo aprobado el año pasado. ARBA para empezar a cobrar impuestos ya tiene que empezar a emitir las facturas que llegarán en febrero para tener los recursos que necesita la provincia".

"Si hay una aprobación del nuevo presupuesto, caerá el prorrogado. Pero no podemos esperar eso. Además, nos pueden salir con un martes 13. Así que trabajaremos con el presupuesto prorrogado", destacó Bianco,

El año pasado, el presidente Javier Milei asumió su mandato y prorrogó la ley de leyes prevista para el ejercicio 2023. Por ello, y ante la ausencia de pautas y proyecciones oficiales respecto de las variables macroeconómicas para el año 2024, el gobernador Axel Kicillof se vio en la obligación de hacer lo propio con relación a su presupuesto.

La caída de las leyes

El viernes pasado, la administración de Kicillof no logró conseguir los votos necesarios para que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires le apruebe el Presupuesto 2025 (que contemplaba gastos por 34 billones de pesos); la Ley Impositiva (que no preveía ajuste ni aumento de la carga tributaria) y la autorización para tomar endeudamiento por U$D 1.300 millones para refinanciar la deuda tomada por la exmandataria María Eugenia Vidal.

El bloque de Unión por la Patria, con el acompañamiento de bancadas aliadas, lograba la mitad más uno de los legisladores (47 sobre el total de 92) para avanzar con el cálculo de gastos y la Ley Fiscal, que determinaba los nuevos montos de impuestos que podría cobrar el Ejecutivo en 2025. Sin embargo, no se reunieron los dos tercios necesarios para sancionar la autorización para tomar deuda por U$S 1.045 millones y la emisión de Letras del Tesoro por otros U$S 250 millones más.

Los bloques opositores, que incluían a la UCR, el PRO y La Libertad Avanza, se agruparon y comenzaron a plantear condiciones para su apoyo. En primer término, buscaron poner en la mesa de negociación distintos cargos que hoy están vacantes en organismos como la Corte bonaerense, el directorio del Banco Provincia, en el Consejo General de Educación y empresas estatales.

Además, la oposición pidió atar la solicitud de endeudamiento a la inclusión de un fondo para municipios. Las bancadas radical, macrista y libertaria plantearon que de la deuda que fuera a tomar el Ejecutivo, un 16% sea destinado a los distritos. El Ejecutivo hizo una contraoferta de un 10%. Fue insuficiente. Las sesiones tanto en Diputados como en el Senado se cayeron y Kicillof no obtuvo su paquete legislativo.

Qué dijo la oposición

En Diputados, el presidente del bloque de LLA, Agustín Romo, precisó que, “junto a la UCR, al PRO y a la CCARI logramos evitar que Kicillof destruya a impuestos a los bonaerenses” y planteó que “el camino es bajar el gasto público, bajar los impuestos, eliminar las regulaciones y la burocracia”.

El titular de la bancada radical, Diego Garciarena, consideró que “la falta de diálogo ha sido el principal obstáculo” y dijo que se buscó impedir “que el Ejecutivo maneje la deuda sin un marco que garantice la inversión en los municipios”.

Legisladores de la CC, UCR y GEN.jpg

En tanto, el jefe del bloque PRO, Matías Ranzini, manifestó que “la falta de diálogo con el Ejecutivo hizo que se caiga la sesión”, apuntó que “la oposición tiene mayoría y debería haber sido más escuchada en sus planteos”. “Nosotros apostamos a dialogar y no por Twitter. El oficialismo tiene 37 de 92 bancas, entonces los acuerdos son necesarios. Pedimos menos redes”, agregó.

Desde el Senado, el presidente de LLA, Carlos Curestis, manifestó: “Kicillof, la provincia va a quebrar si vos seguís gobernando para la casta y no cuidás la plata de los bonaerenses: este año avanzaste con jubilaciones de privilegio en el BAPRO, la creación de una empresa estatal de emergencias médicas, la idea de comprar Aerolíneas y negociar para volver a las reelecciones indefinidas”.

A la vez, Alex Campbell, del PRO, afirmó que “el camino de aumentar impuestos y sumar empleados públicos no va más” y opinó que los bonaerenses necesitan “un presupuesto serio y equilibrado para que la provincia sea viable y pueda crecer”.

En ese tono, el presidente de bloque UCR-Cambio Federal de la cámara alta, Agustín Máspoli, planteó: “La Provincia necesita el presupuesto para poder avanzar en prestaciones que mejoren la calidad de vida de los bonaerenses” pero remarcó que “hay que poner un límite para defender los intereses de los bonaerenses” y destacó la necesidad de que “este presupuesto baje impuestos, no incremente gastos ni sea usado de manera discrecional”.

La Conferencia de Prensa de UxP

Tras la caída de la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera; el jefe de bloque de UxP, Facundo Tignanelli y su par del Senado, junto a los integrantes de los bloques peronistas brindaron una conferencia de prensa.

Allí, Guerrera enfatizó que el gobierno había estado “a disposición” durante semanas, pero que la oposición se negaba al diálogo. “Hemos pasado en más de media docena de reuniones con el Ejecutivo. Lo que sucedió es que no hubo acuerdo con los fondos para los municipios. El endeudamiento que pide el gobernador estará destinado a cubrir deuda que ni siquiera tomó este Gobierno”, dijo.

Alexis Guerrera, Teresa García y Facundo Tignanelli.jpg Conferencia de prensa de las bancadas de UxP tras la no sanción del Presupuesto bonaerense

“No hemos logrado obtener las herramientas que nuestro gobernador necesita para gobernar correctamente; pero hemos podido avanzar con la oposición en futuros encuentros que van a suceder a partir de los primeros días de enero para que aquellas cosas que hoy nos diferenciaron sean subsanadas y podamos, en febrero, arribar a un paquete de leyes que le sirvan a todos los bonaerenses”, manifestó el jefe de la Cámara de Diputados.

Remarcó tener “expectativas de que en enero vamos a saldar estas diferencias” y apuntó que se intentarán “acercar posiciones”.

El primer encuentro de negociación será el 7 de enero, cuando se convoque a todos los sectores opositores y al Poder Ejecutivo. “Apostamos a llegar a un paquete de leyes que sirvan a todos los bonaerenses; para alcanzar una redacción que contemple todas las necesidades y requisitos”, dijo.

En tanto, Tignanelli destacó que la oposición había priorizado sus intereses por encima de las necesidades de la provincia. “Hemos estado dispuestos a negociar, pero no se puede avanzar cuando no hay voluntad política de parte de la oposición”, afirmó.

La palabra de Kicillof

Tras el fracaso de la sesión, en un comunicado, el gobernador aseveró "A la gravísima situación a la que nos sometió el presidente Milei durante este año, se agrega ahora un golpe de la oposición al no aprobar el paquete presupuestario, herramienta básica de cualquier gobierno para planificar y ejecutar sus recursos y gastos".

Al día siguiente, en declaraciones a Radio 10, Kicillof analizó: “Eran leyes fácilmente aprobables, sobre todo en un contexto en el que Javier Milei tiene como objetivo fundir a todas las provincias, pero con particular saña a la provincia de Buenos Aires porque aquí, mientras reclamamos los más de 8 billones de pesos que nos adeuda la Nación, nos dedicamos, en la medida de nuestras posibilidades, a sustituir y tapar los agujeros que él deja”.

“El objetivo del Gobierno nacional era que tengamos más dificultades de cara al año que viene, entre los fondos que corta Milei y los problemas que puede generar no contar con estas leyes”, puntualizó.

Subrayó: “Yo no voy a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires. No voy a entrar en ninguna extorsión y me voy a poner al frente de la defensa del pueblo de la provincia de Buenos Aires para cuidar su salud y su educación”.

Axel Kicillof.JPG Prensa Gobierno bonaerense

En cuanto a la Ley Fiscal, Kicillof explicó que en 2024 marcó una progresividad impositiva basada en "cobrarle más a los que más tienen" y expuso que la idea para 2025 la idea era "continuar con la misma estructura, ajustando los tributos en base a la inflación, sin más carga tributaria en términos reales para ningún sector”.

Por otro lado, sobre el capítulo de endeudamiento, Kicillof detalló: "Lo único que planteamos es que (la Legislatura) nos autorizara a tomar deuda solo para refinanciar los vencimientos de este año. No se trataba de tomar nueva deuda, sino de cubrir los vencimientos que vienen de la época de María Eugenia Vidal”.

La respuesta de Nación

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se desligó de las responsabilidades nacionales sobre las finanzas distritales. “Si se quiebra la provincia de Buenos Aires, la quiebra el gobierno de la provincia”, respondió a los dichos de Kicillof y opinó que ese mandatario administra “el mismo criterio que tuvieron los gobiernos justicialistas: endeudarse y que pague el que venga“.

“Eso no sirve, lo que sirve es hacer ajustes y recortes, y ordenar los números de la provincia de una manera más razonable”, analizó el jefe de Gabinete y añadió que “pretendía que lo autoricen a endeudarse” en la discusión del Presupuesto bonaerense 2025.

Guillermo Francos IDEA.jpeg

En sintonía, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados nacional, José Luis Espert, retrucó: “Salí urgente de tu nube de gas comunista. Los bonaerenses quieren ver menos Estado. Están podridos de pagar impuestos”.

“Reducí a la mitad los casi 15 ministerios que tenés, proponé una legislatura unicameral, terminá con IIBB tal como está... Así tal vez tengas presupuesto”, cerró.