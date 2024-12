Nación salió al cruce contra Axel Kicillof: "Si quiebra la provincia de Buenos Aires, es por el Gobierno provincial"

Este sábado, el gobernador expresó en Radio 10 fuertes críticas hacia la postura de Casa Rosada: " Yo no voy a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires o como pasó en otras provincias; la lógica de Milei es atacar y después pedirles que firmen ".

“Eso no sirve, lo que sirve es hacer ajustes y recortes, y ordenar los números de la provincia de una manera más razonable”, analizó el jefe de Gabinete y añadió que “ pretendía que lo autoricen a endeudarse ” en la discusión del Presupuesto bonaerense 2025.

En ese marco, planteó que la deuda de la provincia es "el resultado de un gobierno que creía en ese sistema, que endeudarse era el camino”. En contrapartida, aseguró que "en los cuatro años de Juntos por el Cambio, la deuda pública aumentó en 61 mil millones de dólares. Durante el gobierno del presidente Milei, se redujo en 29 mil millones de dólares“.

kicillof-francos.jpg Axel Kicillof y Guillermo Francos abrieron otro capítulo en las tensiones entre Provincia y Nación.

Entrevistado en radio Mitre, Francos se refirió también a las elecciones legislativas del 2025: “No veo mal que podamos tener un acuerdo en el orden nacional con Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, en la medida que se llegue a él y surja de las conversaciones. Y por ahí, en los distritos, podemos tener posiciones diferentes”.

Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei: "Tiene particular saña en fundir a la provincia de Buenos Aires"

Tras no lograr el consenso necesario para aprobar el Presupuesto 2025 en la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó contra el presidente Javier Milei y aseguró que el máximo mandatario argentino tiene como propósito atacar a las provincias en el contexto de ajuste y la proximidad de las elecciones del próximo año. "Yo no voy a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires o como pasó en otras provincias; la lógica de Milei es atacar y después pedirles que firmen".

"No voy a entrar a ningún proceso de extorsión y me voy a poner al frente de la defensa de la provincia de Buenos Aires“, subrayó el máximo mandatario provincial. En detalle, el pasado viernes el gobernador no logró el consenso y se cayó la sesión en la legislatura en la que se iba a discutir el Presupuesto 2025, la ley fiscal y un proyecto de endeudamiento.

Durante una entrevista con Radio 10, el gobernador bonaerense apuntó directamente sus críticas a Milei por el papel que tuvo la oposición en la caída de la sesión que debía votar el presupuesto 2025 para la provincia. Según el mandatario peronista, el Presidente busca "fundir a las provincias" con una "particular saña" sobre el territorio que conduce.

“Fue un resultado muy malo para lo que esperábamos y estuvimos trabajando. Hace más de 40 días presentamos las leyes tributaria y de endeudamiento", detalló el gobernador sobre lo ocurrido en la legislatura bonaerense el viernes pasado y agregó: "No nos vamos a dejar extorsionar ni nos van a quebrar".