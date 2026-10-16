La Libertad Avanza reunirá a más de 400 concejales en Avellaneda para coordinar su agenda + Agregar ámbito en









Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio encabezarán el encuentro del lunes, con representantes de las ocho secciones electorales. La reducción de tasas y la revisión del gasto municipal estarán entre los ejes.

Sebastián Pareja encabezará la jornada junto a Alejandro Carrancio, presidente del Foro Provincial de Concejales.

La Libertad Avanza (LLA) realizará el lunes 19 de octubre su primer Encuentro Provincial de Concejales bonaerenses en Avellaneda, con una convocatoria prevista de más de 400 legisladores municipales. La actividad reunirá a autoridades partidarias y coordinadores seccionales para acordar iniciativas y fortalecer el trabajo de los bloques en los distritos.

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La jornada comenzará a las 17 en French 76 y estará encabezada por el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, y por Alejandro Carrancio, titular del Foro Provincial de Concejales, en cuyo marco se organiza la convocatoria.

Los participantes harán un balance de los proyectos presentados durante el año e intercambiarán experiencias de las ocho secciones electorales. También buscarán definir propuestas comunes de reforma municipal que puedan adaptarse a las características de cada localidad.

La Libertad Avanza convocó a más de 400 concejales bonaerenses a su primer encuentro provincial en Avellaneda. Las tasas municipales, uno de los principales ejes El partido llevará al encuentro los resultados de su campaña para reducir y eliminar tasas municipales, uno de los temas sobre los que impulsó una presentación coordinada de proyectos en los concejos deliberantes.

Según un relevamiento de la propia fuerza, 123 de los 135 municipios bonaerenses cuentan con iniciativas de LLA en esa materia. Desde el espacio señalaron que en distintos distritos se aprobaron medidas que incluyen la eliminación de tributos, beneficios para comerciantes y productores y la simplificación de trámites administrativos.

Ese antecedente será parte del intercambio entre los concejales, que buscarán ampliar la coordinación de sus propuestas tributarias en el territorio provincial. Transparencia y control del gasto en los municipios La agenda también incluirá la rendición de cuentas, la revisión del gasto público y la modernización de los gobiernos locales. La intención es establecer líneas de trabajo compartidas para los bloques libertarios y dar continuidad a las iniciativas durante los próximos meses. Con esta primera reunión provincial, la conducción bonaerense buscará fortalecer el vínculo entre sus representantes municipales y los coordinadores de cada sección electoral.