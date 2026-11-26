El gobernador irá por un segundo mandato el 14 de febrero con el PRO de nuevo a su lado. La Libertad Avanza pierde dirigentes y no logra definir candidato porque la Ficha Limpia provincial complica a Nadia Márquez, mientras Patricia Bullrich impulsa a Pablo Cervi. El peronismo, partido en fracciones, se reúne el sábado para decidir qué hacer.

El gobernador Rolando Figueroa y la presidenta del PRO Leticia Esteves renovaron esta semana un acuerdo programático que habían sellado hace cuatro años, y el macrismo local confirmó que seguirá dentro de La Neuquinidad para la elección del 14 de febrero, en donde el mandatario buscará su reelección.

A diferencia de 2023, el PRO tendrá una colectora propia y presentará su lista de diputados provinciales con dirigentes del partido, que Esteves se ocupó de aclarar que no será una copia de la nómina de Comunidad, el sello del gobernador. Con eso, el partido quiere tener bancas con su propio nombre sin dejar de aportar votos a la reelección.

El acuerdo también se extiende a los municipios porque el PRO tendrá candidatos en casi toda la provincia. Sol Petagna competirá por la intendencia de San Martín de los Andes y Lucas Werro por la de San Patricio del Chañar, y habrá nombres propios para los concejos de Zapala, Vista Alegre, Cutral Co y Centenario.

En la capital, la idea es acompañar a Leandro López, de Arriba Neuquén , como candidato a intendente, aunque falta definir si será con una alianza más amplia, que podría incluir otras localidades y la lista legislativa, o con una nómina de concejales limitada a la ciudad. El lugar de Esteves en la fórmula provincial quedó sin respuesta debido a que Figueroa todavía no definió quién lo acompañará.

Figueroa aprovechó para destacar la presencia del PRO en el gabinete, la Legislatura y en los concejos. Esteves es actual ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia. También sumó a la foto a otros aliados nuevos, como Fuerza Neuquina y Federal, de Marcelo Rucci, y el partido del intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, que fue tres veces candidato a gobernador por el peronismo.

¿Qué implica el acuerdo entre Figueroa y el PRO? El partido que conduce Leticia Esteves acompañará a La Neuquinidad en las elecciones del 14 de febrero. ¿Qué te parece esta alianza? pic.twitter.com/ysLuuSTTmw

A eso se agrega un dato el dato de que el Movimiento Popular Neuquino decidió no competir por primera vez en más de seis décadas. El partido que gobernó la provincia sin interrupciones hasta 2023 votó apartarse de la elección y su nueva conducción ya anunció que trabajará por la reelección del gobernador. Sus intendentes y cuadros buscan otros sellos aliados para competir, se señaló.

El calendario no da margen porque el juez electoral Jorge Sepúlveda aprobó un cronograma muy ajustado: los partidos tienen hasta el 4 de diciembre para pedir el reconocimiento de sus alianzas y hasta el 11 para inscribir candidatos. Eso deja apenas dos semanas para cerrar acuerdos y listas, y después una campaña corta que va a coincidir con las vacaciones de verano y que termina pocos días después del fin de semana largo de Carnaval. Para el oficialismo, los plazos no son un problema porque Figueroa anticipó que su espacio tendrá todas las candidaturas definidas antes de fin de mes y que arma el mapa sin apuro. Para la oposición, en cambio, el calendario es otro obstáculo.

El goteo libertario

Del otro lado, La Libertad Avanza no logra convertir en estructura provincial el buen resultado que tuvo en las legislativas de 2025, porque en los últimos días empezaron las salidas. Gabriel Gómez, referente libertario de la zona sur y la cordillera, con base en San Martín de los Andes, anunció que deja el espacio y vuelve a Arriba Neuquén.

Ese partido prestó su sello a Javier Milei en 2023, llevó a Márquez como cabeza de lista y hoy acompaña a Figueroa. Gómez no dio nombres pero dejó claro que discrepa con la conducción provincial, que en la práctica es una sola persona: la senadora Nadia Márquez. Antes ya se había ido la diputada Brenda Buchiniz, que armó su propio espacio con exintegrantes del PRO y de LLA.

En la capital, el concejal Joaquín Eguía, de Fuerza Libertaria, se muestra dispuesto a un entendimiento con los violetas con la sola condición de que Márquez no forme parte. En el entorno del oficialismo provincial dan por hecho que vendrán más salidas en la misma dirección.

La vida interna del partido también muestra el desorden porque el congreso partidario se postergó y terminó haciéndose por orden judicial, sin definir candidatos. Solo autorizó a las autoridades a negociar frentes y alianzas. Márquez descartó un acuerdo electoral con Figueroa, pero a dos semanas del cierre de listas LLA no tiene candidato a gobernador.

La traba de Márquez

Márquez dijo varias veces que quiere ser la primera gobernadora de Neuquén pero tiene en su contra la Ficha Limpia provincial, vigente desde 2025 y más severa que el proyecto que se discutió a nivel nacional. La ley impide ser candidatos a quienes hayan aceptado una suspensión del juicio a prueba.

En 2013, Márquez aceptó una probation en una causa por presunta estafa, que años después se cerró con sobreseimiento. El gobierno provincial sostiene que eso la deja afuera. En LLA responden que la ley se escribió pensando justamente en ella. La senadora asegura que nada le impide competir, pero su candidatura casi seguro terminaría en los tribunales y eso pesa a la hora de decidir.

Además, su nombre aparece en varias discusiones a nivel nacional porque se la menciona para vicepresidenta de Javier Milei en 2027, con el apoyo de iglesias evangélicas, y para cargos en el Senado. En la Casa Rosada evalúan incluso no presentar candidato a gobernador en algunas provincias, como parte de las negociaciones con los gobernadores, y Neuquén está en esa lista aunque no hay nada decidido.

Patricia Bullrich mueve a Pablo Cervi

En ese contexto, Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, empuja a Pablo Cervi, el otro senador neuquino, exradical y ahora afiliado a LLA, como candidato a gobernador. La jugada tiene dos destinatarios. En lo local, es una respuesta directa a Márquez, con quien Bullrich tiene una relación tensa dentro del bloque. En lo nacional, es una señal hacia Karina Milei y los Menem, que sostienen a la senadora neuquina para cualquier cargo disponible y también la imaginan reemplazando a Bullrich al frente de la bancada.

Seguimos trabajando por Neuquén y por el futuro de la Argentina pic.twitter.com/KhYUYOxyvK — Pablo Cervi (@CerviPablo) November 12, 2026

Cervi conoce la experiencia de enfrentar a la maquinaria provincial porque fue candidato a gobernador en 2023 con lo que quedaba de Juntos por el Cambio y salió lejos de los primeros puestos. Quienes lo rodean admiten que el objetivo no es ganarle a Figueroa, que tiene buenos niveles de aprobación, sino construir poder territorial y ganar bancas en la Legislatura. Hay quienes creen que le sentaría mejor la intendencia de la capital. Lo cierto es que la pelea entre los dos senadores muestra un partido que llega a Neuquén con dos jefaturas y sin candidato definido.

El PJ, en pedazos

El peronismo también se encuentra atravesado por una interna, por lo que el presidente del PJ neuquino Lucas Riquelme convocó al congreso provincial para este sábado 28, en Cutral Co. El órgano de 72 miembros deberá definir la estrategia para el 14 de febrero. Riquelme llegó al cargo después de la expulsión de José Carlos Asaad y responde al Peronismo Territorial, el sector que se alineó con Figueroa. Su designación fue validada por la Justicia Federal pero la vicepresidenta primera, Anahí Valdez, sigue reclamando la conducción.

Las posiciones están muy alejadas porque el presidente del congreso, Luis Sagaseta, quiere que el PJ encabece una boleta propia dentro de un frente. El rolismo prefiere seguir apoyando al gobernador. Los diputados Darío Martínez y Darío Peralta descartan sumarse a Figueroa y buscan recuperar la marca Nosotros Queremos Neuquén. Carlos Quintriqueo, desde Más por Neuquén, lanzó como candidato nada menos que a Jorge Sobisch. Para aprobar una alianza se necesitan dos tercios de los presentes, una mayoría difícil de reunir en un partido tan dividido. Además, la sanción de la Justicia Electoral a los afiliados que en 2023 compitieron por otras fuerzas sigue pesando sobre cualquier acuerdo.