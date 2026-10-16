La Libertad Avanza reúne a la militancia juvenil de CABA para mostrar músculo en el bastión del PRO

Los libertarios realizarán el primer Congreso de Juventud de CABA en el teatro Gran Rivadavia. El evento comenzará a las 19 y contará con la presencia de Karina Milei.

Karina Milei, Pilar Ramírez y Dante Di Carlo estarán este viernes en el acto que se llevará a cabo en el Gran Rivadavia.

La Libertad Avanza (LLA) realizará este viernes el primer Congreso de Juventud de CABA. Los violetas movilizará a las bases y saldrán a mostrar músculo político en el bastión PRO. Karina Milei estará presente junto a la presidenta de los libertarios porteños, Pilar Ramírez.

El encuentro se realizará en el teatro Gran Rivadavia en el barrio Vélez Sarsfield desde las 19hs. La convocatoria es impulsada por Dante Di Carlo , presidente de la Juventud de LLA en la Ciudad de Buenos Aires, y por Ramírez, titular del bloque de legisladores porteños.

Ambos dirigentes buscan fortalecer la organización territorial del espacio y consolidar la participación de los jóvenes en la estructura política que respalda al presidente Javier Milei.

“¡Todos tenemos que estar en el evento más importante del año!”, es el mensaje con el que impulsaron la convocatoria. " Vamos a llenar el Gran Rivadavia y demostrar una vez más el apoyo y la militancia que tiene nuestro presidente”, agregaron.

En el evento presentarán la motosierra Excalibur, una nueva versión del símbolo político libertario con referencias a la mítica espada del rey Arturo, protagonista de leyendas y cuentos de la cultura popular. La herramienta fue creada por Mariano Di Tella , artista que también personalizó la sierra que Milei le regaló a Elon Musk en febrero de 2025 durante la conferencia CPAC en Washington.

La consigna busca reunir a la juventud libertaria en una demostración de fuerza política, en un contexto en el que el oficialismo nacional apunta a mantener el respaldo de sus bases y ampliar su presencia en distintos sectores de la sociedad.

La Libertad Avanza moviliza a la juventud en CABA

El primer Congreso de Juventud de La Libertad Avanza (LLA) marca una nueva etapa de la construcción del partido violeta en el territorio porteño, donde en los últimos años se ha consolidado como una de las tres principales fuerzas junto al PRO y al peronismo.

Di Carlo oficiará de maestro de ceremonias junto a Ramírez. Sobrino del presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, fue ungido como rol de jefe de las juventudes libertarias a fines del 2023 con la anuencia de Karina Milei, "El Jefe", quien decidió desplazar a Juan Ignacio Boudet.

¡Nos vemos hoy en el primer congreso de la juventud de CABA! https://t.co/T3bgJQKAgU — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) October 16, 2026

Con pasado en la juventud del PRO, Di Carlo es estudiante de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y está a cargo de la coordinación del brazo juvenil de los violetas, desde donde apunta a trasladar la militancia digital hacia el territorio.

En el plano político porteño, los libertarios aún deben definir si confluirán en una alianza con el PRO de Jorge Macri o si se presentan por cuenta propia. Sin un candidato definido, es por el momento una incógnita cuál será la decisión que se tome al interior de la fuerza.

Por lo pronto, violetas y macristas mantienen abierta una mesa de trabajo con la que intentan acercar posiciones respecto a los proyectos que están en discusión en el Congreso de la Nación, pero en la que también exploran posibles acercamientos políticos con fines electorales tanto en CABA como en otras provincias.