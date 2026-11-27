Sin el PRO pero con la UCR, La Libertad Avanza oficializó un frente electoral en La Pampa encabezado por el vocero presidencial + Agregar ámbito en









La encabezan el portavoz presidencial, Adrián Ravier, y el exdiputado nacional Martín Berhongaray. Se espera que haya desdoblamiento de las elecciones.

El frente electoral que busca representar a Milei en La Pampa.

La Libertad Avanza ya tiene frente electoral en La Pampa. Con una foto con distintos dirigentes locales, el portavoz Adrián Ravier encabezó el documento en el que se oficializa la alianza con la Unión Cívica Radical (UCR), Comunidad Organizada (CO), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el Movimiento Federalista Pampeano (MoFePa). Aún no se conoce el candidato del peronismo, aunque el gobernador Sergio Ziliotto no descarta adelantar las elecciones.

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Para desplazar el peronismo, el frente electoral reunió a Ravier (segundo en las legislativas de 2025, con 43,56% de los votos) con el radical Martín Berhongaray (segundo en las elecciones a gobernador de 2023, con 42,1% de los votos). También se sumó Juan Carlos Tierno, representante del CO, tercera fuerza electoral en 2023. En el acta del acuerdo, se comprometieron a "actuar de manera conjunta, con la voluntad política de avanzar mediante metodologías objetivas que eviten las elecciones internas".

Una de las particularidades fue la exclusión del PRO, que cuenta como representantes a la senadora María Victoria Huala, el directivo de YPF Martín Maquieyra y el diputado Martín Ardohain. Este mismo jueves, Ravier compartió una publicación de Ardohain en sus redes sociales, celebrando la sanción de la ley de vandalismo rural, que fue impulsado por el diputado pampeano. "Se celebra en La Pampa y en toda la Argentina Rural", comentó el portavoz.

Ravier junto a Ziliotto podrían enfrentarse en las elecciones 2027. La Pampa: qué ocurre con el peronismo Por cumplir su segundo mandato luego de ser reelecto con el 47% de los votos, Sergio Ziliotto no puede volver a presentarse como gobernador de La Pampa. La provincia elige el año que viene senadores y ese podría ser el destino del actual mandatario.

El exgobernador Carlos Verna continúa siendo el referente político del peronismo en La Pampa y podría tener la última palabra sobre quién será el próximo candidato del oficialismo local. La lotería de nombres la componen el intendente de Santa Rosa Luciano di Nápoli, la vicegobernadora Alicia Mayoral y la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso. El actual senador Daniel Bensusán, referenciado con Ziliotto, es otra de las alternativas.