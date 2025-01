Preocupación en Salta y en Jujuy por los bajos números en el arranque de la temporada de verano

Gustavo Di Mecola, prosecretario de la Cámara de Turismo de Salta, aseguró que hay un 30% menos de visitantes nacionales y un 20% menos de extranjeros en la provincia, en el arranque de la temporada 2025 , y que eso responde a la crisis económica y a la elección de los turistas argentinos de elegir destinos internacionales más económicos, como Brasil y Chile. "Estamos viviendo una situación dura, no lo vamos a negar. Este verano, la mayoría de los argentinos eligió viajar al exterior. Aunque Salta y el NOA no son caros en comparación con otras regiones de Argentina, competir con destinos como Brasil o el Caribe es difícil por la diferencia de costos", sostuvo, durante una entrevista en la salteña FM Profesional.

Paniagua puso el acento en que su administración atraviesa por "un importante déficit económico", con recursos que apenas alcanzan para cubrir los sueldos a los empleados municipales. "A pesar de estas limitaciones se están implementando ordenanzas estacionales para regular impuestos y volcar las recaudaciones en obras esenciales", señaló.

Mesa de situación

Frente al escenario complejo, el gobernador salteño Gustavo Sáenz se reunió este miércoles con sectores del turismo hotelero y de la gastronomía. En la mesa de situación se analizó el estado del sector, en el que se destaca la visita de miles de argentinos a las costas de Brasil por sus bajos costos y cercanía, en especial para quienes viven en el norte del país, en detrimento de la oferta local. El encuentro fue en la Casa de Gobierno de Grand Bourg, en donde el mandatario provincial estuvo acompañado por Manuela Arancibia, la ministra de Turismo provincial.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GustavoSaenzOK/status/1876280959005249945&partner=&hide_thread=false Hoy nos reunimos con representantes del sector turístico, hotelero y gastronómico de Salta. Juntos trabajamos en una agenda común para consolidar nuestra provincia como un destino líder en Argentina y la región.



El turismo es motor de desarrollo. Vamos por más crecimiento,… pic.twitter.com/kmrNrWeKFW — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) January 6, 2025

"Los primeros números no son los que esperábamos", sostuvo a Ámbito un colaborador cercano de uno de los empresarios que participó del encuentro con Sáenz. En el cónclave, cada sector pudo opinar, realizar sus planteos y coincidieron en que el tipo de cambio, de "dólar pisado por el Gobierno", es el principal motivo de la migración de argentinos a las costas de Brasil. "Todo indica que la situación del billete de Estados Unidos no se modificará, por lo que el escenario tenderá a complicarse. No sería una buena temporada, por lo que con no perder nos conformamos", cerró este hotelero.

Tras la reunión, Sáenz sostuvo en la red social X: "Hoy nos reunimos con representantes del sector turístico, hotelero y gastronómico. Juntos trabajamos en una agenda común para consolidar nuestra provincia como un destino líder en Argentina y la región". "El turismo es motor de desarrollo. Vamos por más crecimiento, trabajo de calidad y oportunidades para todos los salteños", aseveró.