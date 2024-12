Alerta entre industriales del norte por la política de apertura de importaciones del Gobierno

El año cierra con más dudas que certezas sobre el 2025 para el presidente de la Unión Industrial de Catamarca (UICA), el empresario textil Carlos Muia, quien sostiene una mirada crítica del modelo aperturista de importaciones de la gestión del presidente Javier Milei. "Veo que no hay una política que defienda al trabajo argentino, no decimos que no tenga que haber importaciones pero tiene que haber cupos. Sostenemos que un 30% de lo que se produce en el país se puede importar, sean termos, bicicletas, ropa, calzado o heladeras, porque cuando vos importas más que eso, lo que haces es destruir la industria local", aseveró en diálogo con Ámbito .

Qué pasa con las ventas

Consultado acerca de las ventas, considerando el contexto, no dudó en señalar que "el sector está con altos stocks de mercaderías sin vender y algunas firmas atraviesan problemas de liquidez para afrontar sus compromisos. A pesar de que tenemos el doble de costo salarial que Brasil, nuestros obreros no llegan a fin de mes y esto provoca la paradoja de que mientras no somos competitivos en nuestra propia región, a nuestros trabajadores no les alcanza para lo básico y elemental". "Ojalá que el programa económico actual generé la actividad que necesitamos para que nuestras industrias vuelvan a trabajar en jornada completa y no tengamos que caer en suspensiones", sostuvo. Según datos de la entidad que preside, las ventas del sector se encuentran cerca de un 30% por debajo del escenario que debería tener.