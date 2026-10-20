Sebastián Pareja reunió a la tropa libertaria en Avellaneda y apuntó contra el kirchnerismo en los municipios Por Juliana Ricaldoni + Agregar ámbito en









El armador de Karina Milei encabezó un encuentro con más de 400 ediles de La Libertad Avanza para empezar a ordenar el despliegue territorial. Para los violetas, ganar la provincia de Buenos Aires es clave para la reelección de Javier Milei.

La Libertad Avanza explora el conurbano bonaerense con un acto para testear el desembarco de Javier Milei.

Más de 400 concejales bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) encolumnados políticamente con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el titular del partido a nivel provincial, Sebastián Pareja, se reunieron en Avellaneda para comenzar a definir el armado territorial de cara a la campaña 2027.

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En ese marco, Pareja destacó que la fuerza política del presidente Javier Milei debe "dejar atrás al kirchnerismo en cada municipio”. La actividad se desarrolló anoche en el marco del “Foro Provincial de Concejales”, presidido por el diputado nacional Alejandro Carrancio, con el propósito de consolidar una agenda de trabajo conjunta entre las ocho secciones electorales del territorio bonaerense.

“Hoy tenemos más de 400 concejales en toda la provincia de Buenos Aires que representan una parte fundamental de nuestra construcción política. Ya demostramos con el trabajo sobre las tasas municipales que, cuando nos organizamos y trabajamos coordinados, podemos instalar discusiones importantes en toda la Provincia. Ese es el camino para exponer y dejar atrás al kirchnerismo en cada municipio, extirpando de raíz la corrupción y la forma de hacer política que exprime a los bonaerenses y no les brinda nada a cambio”, dijo el diputado Pareja en su discurso.

A su turno, Carrancio trazó un balance de las iniciativas impulsadas durante el año y destacó que los ediles "son puntales en la defensa de la batalla cultural y del armado electoral del año que viene”. Así, subrayó: “Tenemos herramientas, estamos coordinados. Presentamos proyectos en toda la Provincia al mismo tiempo como ninguna fuerza lo hizo antes. Eso somos, somos La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires y vamos a hacer historia”.

Previamente, tomaron la palabra los coordinadores de concejales de todas las secciones electorales: Rafael De Franchesco (1.ª Sección), Carla Lantella (2.ª Sección), Pedro Aquino (3.ª Sección), Carlos Urtizberea (3.ª Sección), Emiliano Recalt (5.ª Sección) Juan José García (6.ª Sección), Ignacio Furiasse (7.ª Sección), y Gastón Álvarez (8.ª Sección). En sus mensajes, resaltaron la importancia que tiene poseer una estructura partidaria que brinda soporte a su tarea diaria y arengaron a los presentes a “pintar la Provincia de violeta en las próximas elecciones".

El territorio bonaerense concentra cerca del 37% de los electores de todo el país. Durante los comicios de 2025, con más de 14 millones de ciudadanos habilitados para sufragar, La Libertad Avanza obtuvo un desempeño dispar en las urnas: sufrió una contundente derrota en las elecciones provinciales anticipadas por el gobernador Axel Kicillof, pero logró imponerse de manera ajustada en los comicios nacionales para la renovación de bancas en la Cámara de Diputados. Por eso, los armadores violetas consideran que para alcanzar la reelección de Milei en 2027 es fundamental imponerse en ese distrito.