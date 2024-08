Abrió el debate en X y generó polémica: "¿Debo ceder el paso en el carril rápido de una autopista si voy a 130 km/h?"

La pregunta de un usuario en X (ex Twitter) generó debate sobre si se debe ceder el paso en el carril rápido de una autopista .

“Tengo una pregunta que entre mis amigos DIVIDE AGUAS: si voy por el carril rápido a la máxima velocidad permitida y se me pega un p... atrás haciéndome luces para que me corra porque llega tarde al partidito con los pibes, me tengo que correr?”, consultó el joven despertando un sinfín de respuestas de otros internautas.