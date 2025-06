Liberación de la importación de autos 0km y usados: qué se sabe de la medida que oficializará el Gobierno

ssstwitter.com_1749830028227.mp4 El adelanto de Sturzenegger.

Respecto de la posible inclusión de vehículos usados, el ministro indicó que el Gobierno también evalúa avanzar en ese sentido: “Estamos viendo la posibilidad bajo condiciones bastante más amplias que las de ahora, la de los usados”.

La medida también contempla a los vehículos especiales vinculados a sectores productivos estratégicos, como el energético y el minero. “Habilitamos la importación de vehículos especiales usados, como los camiones que llevan las plataformas petroleras”, explicó Sturzenegger. Y compartió una experiencia: “La gente de la minería me decía: ‘Con esto por ahí me traigo el camión o no me traigo el camión, pero definitivamente me puedo traer los repuestos usados. Y a mí me bajaste el costo de funcionamiento de este camión un 40%’”.

El ministro defendió la iniciativa destacando el enfoque general del Gobierno: “El gobierno de Milei es un gobierno que siempre está pensando en la gente. Está centrado en ver ‘¿esto le sirve a la gente?’ No está pensando si le sirve a la casta”. Y aclaró: “No vamos en contra de nadie, vamos a favor de la gente”.

Más desregulación en el sector automotor

La decisión se enmarca en una serie de medidas impulsadas por la administración de Javier Milei para liberalizar el mercado automotor. En enero, se redujeron los impuestos internos que alcanzaban a autos y motos con valores entre $41 y $75 millones, que tributaban un 20%. Luego, en marzo, el Gobierno asignó un cupo de 50.000 unidades para la importación de autos eléctricos e híbridos con arancel cero.

Más recientemente, el Ministerio de Economía convocó a fabricantes e importadores para repartir nuevos cupos de importación con el mismo beneficio impositivo, ampliando así la oferta de modelos disponibles y promoviendo mayor competencia.

Cuáles son los requisitos actuales para importar un auto