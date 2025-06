Marcelo Gallardo palpitó el debut en el Mundial de Clubes y habló de la venta de Franco Mastantuono

Respecto al once titular, dijo que lo definirá a último momento aunque se espera que no se aleje del esquema que mantuvo durante los la segunda parte del torneo local con Franco Armani en el arco; una defensa compuesta por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Marcos Acuña; un mediocampo con Ignacio Fernández, Enzo Pérez y Kevin Castaño; y un tridente ofensivo integrado por Franco Mastantuono, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Marcelo Gallardo, sobre la salida de Franco Mastantuono: "Lo que pasó, lo dejamos de lado"

Por otro lado, Gallardo habló del tema que ocupó la agenda de River en las últimas semanas: la venta de Franco Mastantuono al Real Madrid, la más cara de la historia del fútbol argentino. Sin embargo, tras ser consultado al respecto, el entrenador prefirió dejar atrás el asunto y respondió: “Lo que pasó, lo dejamos de lado. Ahora queremos disfrutar de este compromiso que tenemos”.

De todas formas, también le preguntaron por el ánimo del joven de 17 años mientras atraviesa un gran presente en su corta carrera. “¿Cómo lo estoy gestionando? Como hasta ahora, como un chico que tiene deseo de jugar al fútbol, muestra sus ganas de expresarse dentro de un campo de juego. No hay que desgastarse en eso. Tengo un jugador en el plantel, que si está bien, jugará, y si no está bien, no jugará. No es tan problemático, tan complejo. Lo problemático viene de afuera. Está bien, acompañado, cómodo", planteó.

En cuanto a un posible reemplazante para la joya de las inferiores, volvió a evitar el tema y dijo: “Tenemos un desafío lindo, que es el partido de mañana. Hablar de nombres ahora... No es el lugar más indicado”.

Sobre el mercado de pases, agregó: “Había poco tiempo para entrar a un mercado tan dinámico y que tampoco es fácil. Sumamos a Lautaro Rivero, que es un ejemplo como tantos otros de jugadores que en su momento salen a préstamo en otros equipos y tienen que demostrar sus condiciones. Provocan una buena impresión en los equipos a los que van y suelen ser observados y tienen la posibilidad de volver. Ahora tiene que demostrar que está preparado para jugar en River”.