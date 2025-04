Ford Argentina presentó la renovada Maverick con tres versiones disponibles: precios y detalles

En el predio de la Asociación Argentina de Polo ubicado en Pilar, el óvalo exhibió oficialmente los diferentes modelos de la pick up compacta: XLT, Lariat Híbrida y Tremor.

Las versiones Lariat híbrida y Tremor incorporan un sistema de audio premium Bang & Olufsen, GPS integrado y cargador inalámbrico. Entre Lariat y Tremor existen diferencias claras, siendo la última el caballito de batalla de la renovación de la Maverick. Ámbito testeó en Pilar la Lariat híbrida, el tope de gama de las nuevas versiones, y ofrece claramente una apariencia más lujosa y alejada de la experiencia todoterreno que sí aporta con solvencia la Tremor. Ojo, el vehículo respondió muy bien y se bancó la travesía off road por un circuito preparado exclusivamente por Ford para la ocasión, con imperfecciones en el terreno, mucho barro, badenes y pendientes.

Al hablar de la versión Tremor de la Maverick, vale destacar que gran parte de sus modificaciones están enfocadas en el desempeño y no son visibles a simple vista. Esta variante incorpora una suspensión optimizada, con nuevos amortiguadores y resortes que permiten un mayor recorrido y resistencia. El despeje al suelo se incrementa en 20 milímetros, y también se mejoran los ángulos de ataque y salida para facilitar el tránsito por superficies irregulares.

Además, el sistema de tracción total fue desarrollado exclusivamente para esta versión, e incluye el “One-Pedal Trail Control”: una función que permite acelerar y frenar utilizando un solo pedal, ideal para condiciones de manejo fuera del camino.

En el plano visual, la Tremor incorpora una parrilla con acentos en color naranja, ganchos delanteros para remolque y calcos distintivos en el capó y los laterales. Las llantas de 17 pulgadas, con neumáticos de perfil 65, completan una estética que remite al tratamiento ya aplicado en la F-150 Tremor.

En términos de seguridad, todas las versiones cuentan con el paquete Ford Co-Pilot 360, que incluye asistente de pre-colisión con frenado autónomo, control de velocidad crucero, sensores de estacionamiento traseros y cámara de reversa. Las versiones Lariat Híbrida y Tremor agregan cámara de visión 360°, sensores de estacionamiento delanteros y control de velocidad crucero adaptativo.

Precios y colores de la nueva Maverick

La nueva Maverick estará disponible para los clientes a un precio de $45.400.000 para la XLT 2.0L AWD AT, $53.700.000 para la Tremor 2.0L 4WD AT y $56.800.000 para la Lariat Híbrida 2.5L AWD AT y disponible en colores Blanco Oxford, Gris Mercurio, Azul Velocity, Negro Eclipse, Arena (versión Tremor) y Azul Glaciar (versión Tremor). La garantía es de 3 años o 100.000 km para el vehículo y 8 años o 160.000 km para el sistema de alto voltaje en la versión Lariat Híbrida.

Para obtener más información o solicitar una cotización, se puede visitar el sitio oficial de Ford Argentina.