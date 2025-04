Nueva temporada de Merlina: la serie más esperada de Netflix ya tiene fecha de estreno

En palabras de la propia Ortega, esta versión de Merlina "no pretende complacer a nadie" , una frase que anticipa una temporada cargada de intensidad y rebeldía. En estos nuevos episodios, se ve como el caos está garantizado y nuestra protagonista está lista para enfrentarlo con su peculiar estilo.

Tráiler de la nueva temporada de "Merlina"

Embed - Merlina: Temporada 2 | Avance oficial | Netflix

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de "Merlina"?

La nueva temporada de la serie que sigue a la antiheroína favorita del momento constará de 8 episodios en total. Sin embargo, no se estrenarán todos juntos. Ya que, siguiendo una las fórmulas más utilizadas por las plataformas de streaming, se dividirá en dos partes: los primeros capítulos llegarán el próximo 6 de agosto de 2025, y los siguientes el 3 de septiembre de este mismo año.

Si bien hasta ahora son pocos los detalles que conocemos sobre la trama, trascendió el nombre del primer episodio, que será "Here We Woe Again".