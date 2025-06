Bioinsumos en alza: un mercado que ya crece a doble dígito y apunta a duplicarse en Argentina

Mientras persiste una búsqueda global por sistemas agrícolas más sustentables, los insumos biológicos emergen como protagonistas de una transformación que se acelera en los campos argentinos . La presión por reducir residuos, cuidar los suelos y adaptarse a estándares internacionales pone en valor tecnologías que, aunque no son nuevas, hoy encuentran un escenario más fértil para expandirse.

Según explicó, uno de los grandes desafíos es terminar con ciertos prejuicios: “Hay muchas creencias erróneas que debemos derribar, como pensar que los productos biológicos son menos eficientes o más costosos que los químicos y eso ya no es así”. También apuntó a las oportunidades que todavía no se han explotado: “En Argentina aún no hay bioherbicidas y eso representa un potencial inmenso, porque el 85% del uso de fitosanitarios está destinado a herbicidas. Cuando aparezcan, habrá un salto explosivo”.