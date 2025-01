La Inteligencia Artificial, clave en el agro: las 5 tendencias que revolucionarán el sector en 2025

IA en el campo

La introducción de sistemas impulsados por IA para monitorear y predecir de manera confiable la salud del suelo, generando mapas de alta resolución de nutrientes, textura y carbono del suelo para los productores.

IA en manos de los productores

Herramientas digitales habilitadas por IA generativa que actúan como asesores agronómicos para ayudar a los productores a determinar buenas prácticas de manejo de cultivos.

IA en el manejo de plagas

Soluciones de agricultura de precisión y toma de decisiones basadas en datos que acompañan a los productores en el uso de insumos sólo en las áreas impactadas.

IA en la gestión de la cadena de suministro

Previsión de la demanda, predicción del mercado y reducción de la sobreproducción y el desperdicio de alimentos para optimizar la logística y mejorar la eficiencia.

La importancia de adoptar tecnología

La sinergia entre las tecnologías digitales y la agricultura sustentable acompaña a los productores en ayudar a mitigar el cambio climático mientras mejoran la productividad. Al integrar prácticas regenerativas con tecnología de vanguardia, el sector agrícola está allanando el camino para un sistema alimentario resiliente, que beneficie tanto a las personas como al planeta, concluyeron los oradores.

Además, se espera que el mercado global de AgTech, valuado en 24,19 mil millones de dólares en 2023, alcance los US$ 54,17 mil millones para 2029 según un informe reciente de AgriTech Market. Se proyecta que el mercado global de IA en el sector agro crezca de US$ 1,7 mil millones en 2023 a US$ 4,7 mil millones para 2028, según estimaciones de un análisis de mercado reciente, subrayando el gran potencial económico de estas tecnologías. Un informe del WEF estima que la agricultura digital podría impulsar el PBI del sector agrícola de los países en desarrollo en US$ 450 mil millones anualmente.

Por último, en un panel de discusión con Suzanne DiBianca, vicepresidenta ejecutiva y directora de Impacto de Salesforce, ambos enfatizaron la necesidad de colaboración entre autoridades, empresas y otros actores para reducir las barreras financieras y técnicas para los productores que adoptan tecnología.

