Demian Reidel asumió en Nucleoeléctrica: prometió más energía nuclear y un hub de Inteligencia Artificial

"No vamos a ser líderes globales en IA, pero sí podemos ser un hub de IA, tener centros de datos. Si encima ponemos regulaciones, lo que hacen es que vengan menos inversiones cuando necesitamos que vengan, en algo que tiene alto valor agregado. No queremos tiros en los pies con regulaciones que no le importan a nadie", sostuvo Reidel al brindar una charla en un encuentro organizado por el Rotary Club en un hotel del centro porteño.