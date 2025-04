Cristina Kirchner cruzó a Kristalina Georgieva: "El cambio que ustedes celebran nos arruinó"

La ex presidenta acusó a Giorgieva de romper con sus declaraciones el luto por la muerte del papa Francisco y le respondió en duros términos esta mañana a través de un posteo en cuenta de la red social X. "La semana pasada los argentinos estábamos de luto por la partida del querido Papa Francisco, nuestro compatriota. Y, la verdad, no daba para estar pendientes de cada insolencia que se diga desde afuera… Pero TAMPOCO TE LA VOY A DEJAR PASAR", arrancó Cristina este lunes por la mañana.

Directo a Kristalina Giorgieva

En una extensa publicación, la ex presidenta se dirige directamente a la titular del FMI con letras mayúsculas: "¿QUERÉS SABER, KRISTALINA, CÓMO ESTÁ HOY LA ARGENTINA después que ustedes volvieron y terminaron trayendo a su “mejor alumno”? EL CONSUMO SIGUE EN CAÍDA LIBRE desde hace 16 meses. Más de 180.000 empleos destruidos en el sector privado. Según la ONU -no los “kukas”… la ONU- Argentina es el país que más se desindustrializó en el mundo. LA INVERSIÓN PRIVADA no sólo NO ARRANCA, sino que lo único que recomiendan los bancos (y hasta el propio Gobierno) a sus clientes, es hacer carry trade -especulación financiera, pura y dura -…o directamente importar".